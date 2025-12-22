Компания Samsung выпустила второе бета-обновление оболочки One UI 8.5 для смартфонов Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, которое исправляет ошибки предыдущей сборки и повышает стабильность системы.

Новая прошивка получила номер версии, оканчивающийся на ZYLH, и весит около 1,1 ГБ. Апдейт уже доступен пользователям в Южной Корее, которые установили первую бета-версию, а также вышел сегодня в Индии. В ближайшее время распространение обновления начнется в Германии, Великобритании и США. Программа бета-тестирования One UI 8.5 для этой линейки устройств официально стартовала 8 декабря.

Свежая сборка сосредоточена на устранении багов, улучшении производительности и повышении надежности работы устройств. Участники программы тестирования могут загрузить новую версию через меню настроек смартфона в разделе «Обновление ПО».

По предварительным данным, Samsung планирует выпустить как минимум четыре бета-версии One UI 8.5 перед релизом стабильной сборки, который ожидается в начале 2026 года. Первыми устройствами с предустановленной финальной версией One UI 8.5 станет серия Galaxy S26. Представители этой линейки получат ряд эксклюзивных функций, которые не будут доступны на более старых моделях.