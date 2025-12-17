OpenAI продолжает аккуратно, но настойчиво прокачивать генерацию изображений, и ChatGPT Images 1.5 — один из самых внятных шагов в этом направлении. Модель стала лучше понимать сложные описания сцен, композицию, свет и стиль. Но главное — она отлично работает, когда ты сразу просишь создать изображение с нуля, а не «переделать что-то».

Ниже — семь расширенных промптов, которые раскрывают разные стороны Images 1.5: от киношного футуризма до глянцевых обложек. Все примеры заточены под формат 16:9 — удобно для медиа, обложек и превью.

Киберпанк-город как кадр из большого кино

Классический киберпанк — это не просто неон и небоскрёбы. Это ощущение плотного, шумного будущего, где свет пробивается сквозь туман, а город кажется живым организмом. Этот промпт хорошо показывает, насколько Images 1.5 умеет работать с масштабом сцены, глубиной пространства и сложным освещением. Он подходит для обложек материалов про ИИ, технологии, будущее городов и цифровую культуру.

Создай ультрадетализированный футуристический киберпанк-город ночью, формат 16:9. Огромный мегаполис с небоскрёбами, уходящими в туман, фасады зданий покрыты неоновыми рекламными экранами, голограммами и светящимися символами. На улицах мокрый асфальт после дождя, отражающий розовые, синие и фиолетовые огни. В воздухе лёгкая дымка, на дальнем плане — летающие автомобили. Киношный свет в духе Blade Runner и Ghost in the Shell, широкоугольный ракурс, высокая контрастность, драматичные тени, ощущение масштаба и глубины.

3D-персонаж в стиле Pixar

Этот промпт демонстрирует, как Images 1.5 справляется с персонажами и эмоциями. В отличие от фотореализма, мультяшная 3D-стилистика требует аккуратной работы с формами, светом и «живым» выражением лица. Результат выглядит как стоп-кадр из современного анимационного фильма и отлично подходит для иллюстраций, презентаций и обложек с дружелюбным тоном.

Создай высококачественный 3D-портрет персонажа в стиле Pixar, формат 16:9. Дружелюбный, выразительный герой с немного преувеличенными чертами лица и большими эмоциональными глазами. Гладкая стилизованная кожа с мягким эффектом подсветки, тёплое рассеянное освещение, аккуратные тени. Небольшая глубина резкости, чистый фон. Кадр должен выглядеть как стоп-кадр из современного анимационного фильма с высоким уровнем продакшена.

Иллюстрация в стиле Studio Ghibli — атмосфера и настроение

Studio Ghibli — это не стиль «про рисовку», а стиль «про ощущение». Спокойствие, мягкий свет, внимание к мелочам и ощущение живого мира. Этот промпт хорошо показывает, как Images 1.5 работает с иллюстративной эстетикой, пастельной палитрой и настроением сцены. Подходит для текстов про культуру, творчество, философию и спокойные форматы.





Создай иллюстрацию в стиле Studio Ghibli, формат 16:9. Спокойная, уютная сцена с мягким дневным светом, облаками, зеленью и ощущением живого пространства. В кадре — мелкие волшебные детали: светящиеся частицы, растения, фонарики или огоньки. Рисованная стилистика с акварельными текстурами, пастельная палитра, тёплые тона. Атмосфера тишины, уюта и лёгкой ностальгии, как в фильмах Хаяо Миядзаки.

Классическая масляная живопись старых мастеров

Этот промпт полезен для проверки того, как модель работает с художественными техниками и фактурой. Масляная живопись требует понимания света, мазка и глубины цвета. Images 1.5 довольно уверенно воспроизводит эффект холста и драматическую светотень, поэтому такой промпт хорошо подходит для культурных и аналитических материалов.

Создай реалистичную картину маслом в стиле старых мастеров, формат 16:9. Выраженные мазки кисти, фактурное полотно, тёплая земляная цветовая палитра. Контрастный свет и тень в технике кьяроскуро, глубокие тени и мягкие световые акценты. Композиция должна выглядеть как музейное произведение с эмоциональной глубиной и классической живописной эстетикой.

Глянцевая обложка журнала

Здесь Images 1.5 выступает уже не как художник, а как арт-директор. Промпт позволяет проверить, насколько модель понимает композицию обложки, баланс элементов и ощущение «дорогой медиа-картинки». Такой визуал можно использовать для превью статей, спецпроектов и презентаций.

Создай глянцевую обложку модного журнала. Редакционная фотография с уверенной центральной композицией, чистый фон, мягкий студийный свет. Эффект глянцевой печати, аккуратные блики. Элегантная современная типографика, журнальные заголовки, аккуратно расставленные вокруг объекта, штрих-код в углу. Визуальный стиль — уровень Vogue и Harper’s Bazaar, ощущение премиальности и профессиональной вёрстки.

Аниме-сцена с драмой и динамикой

Аниме — это сложный стиль, где важны эмоции, движение и ракурс. Этот промпт показывает, что Images 1.5 может собирать напряжённые сцены с ощущением действия, а не просто «красивую картинку». Подходит для фан-арта, концептов и визуальных экспериментов.

Создай детализированную аниме-сцену в стиле современной японской анимации, формат 16:9. Выразительные персонажи с яркими эмоциями, динамичный ракурс камеры, драматическая перспектива. Насыщенные цвета, проработанный фон, кинематографичный свет. В кадре должно ощущаться движение и напряжение, как в ключевой сцене полнометражного аниме-фильма.

Фотореалистичное HDR-изображение для рекламы

Этот промпт — про практику. Он показывает, как Images 1.5 справляется с фотореализмом и коммерческим качеством картинки. Подходит для универсальных визуалов, где важна чистота, детализация и ощущение «настоящей фотографии».