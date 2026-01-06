Компания Rokid, специализирующаяся на умных очках, представила на выставке CES 2026 новую модель AI-очков без встроенного дисплея. Новинка получила название Style и предназначена для повседневного ношения в течение всего дня, включая использование с корректирующими линзами по рецепту пользователя.

Очки Style поддерживают сразу несколько ИИ-платформ и не привязаны к одной языковой модели. Среди совместимых сервисов — ChatGPT и DeepSeek. Кроме того, устройство умеет работать с Google Maps и системой ИИ-перевода от Microsoft.

Аппаратная часть построена на двухчиповой архитектуре: энергоэффективный контроллер NXP RT600 отвечает за постоянно активные задачи с низким энергопотреблением, а чип Qualcomm AR1 берёт на себя более ресурсоёмкие функции, связанные с искусственным интеллектом и обработкой изображений. По заявлению Rokid, такая схема обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычном использовании.

На фронтальной части очков размещена 12-мегапиксельная камера с сенсором Sony, поддерживающая запись видео в разрешении 4K. Пользователям доступны три соотношения сторон, что упрощает создание контента для разных платформ. Максимальная длительность непрерывной видеозаписи составляет до 10 минут — заметно больше, чем примерно трёхминутный лимит у очков Meta* Ray-Ban.

Вес Rokid Style составляет 38,5 грамма. Очки оснащены ультратонкими линзами с защитой от царапин и оказались немного легче модели Rokid с дисплеем, которую компания выпускала ранее. Также предлагаются фотохромные линзы разных цветов, а сами оправы доступны в двух вариантах исполнения.





Очки Rokid Style уже доступны для предзаказа и поступят в продажу 19 января. Розничная цена устройства составит 300 долларов.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.