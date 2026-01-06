Сегодня на выставке CES компания Google анонсировала ряд улучшений для ассистента Gemini на платформе Google TV. Новые функции сначала появятся на «избранных устройствах TCL», а затем в течение ближайших месяцев станут доступны и на других устройствах с Google TV.

Одним из ключевых нововведений станет возможность использовать Gemini для поиска в библиотеке Google Photos. Пользователи смогут находить фотографии по конкретным людям или событиям, а также мгновенно применять художественные стили с помощью Photos Remix или создавать эффектные кинематографичные слайд-шоу. Ответы Gemini будут адаптироваться под запросы, дополняясь изображениями, видео и актуальными спортивными обновлениями. Для более сложных тем появится режим «глубокого погружения», который предложит озвученные интерактивные обзоры, упрощённые и понятные для всей семьи.

Также Gemini позволит использовать инструменты Nano Banana и Veo для творческой переработки личных фотографий с помощью ИИ-редактора или для создания оригинальных изображений и видеороликов прямо на экране телевизора.

Ещё одной важной функцией станет управление настройками с помощью естественной речи. Пользователю будет достаточно сказать фразы вроде «экран слишком тусклый» или «плохо слышны диалоги», и Gemini самостоятельно распознает намерение и изменит соответствующие параметры, не прерывая просмотр фильма или сериала.