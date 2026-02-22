Sony разрабатывает 16 МП частично стековый CMOS‑сенсор, ориентированный на видео: по слухам, он способен на oversampling почти с 5K до 4K и имеет скоростной считывающий тракт вплоть до 240 кадров в секунду. При этом в приоритете — крупные пиксели и хорошая работа при слабом свете, а не увеличение мегапикселей, что делает сенсор логичным кандидатом для обновлений линейки FX3 и следующего поколения A7S.

Чем отличается частично стековый сенсор

Полностью стековые сенсоры уже применяются в топ‑моделях Sony, например в A1: там вся периферийная электроника размещается под фотодиодами, что даёт экстремально быструю съёмку, но удорожает производство. Частично стековый дизайн — компромисс: часть цепей (включая аналого‑цифровое преобразование) расположена под пикселями, но не в полном объёме. Это ускоряет считывание и снижает «роллинг‑шаттер», оставаясь дешевле полностью стековой архитектуры.

Разрешение: 16 МП

Пиксели: 7,2 мкм (большие для лучшей чувствительности)

Oversampling: почти 5K → 4K

Максимальная скорость считывания: до 240 кадров в секунду

Автофокус: полный пиксель с фазовым обнаружением (dual‑phase)

Поддержка DCG‑HDR и активной стабилизации с минимальным кропом

Когда и в каких камерах появится

Собранная картина указывает на возможное обновление кино‑линейки Sony в Q2 2026, с FX3 II в приоритете, а смена A7S может появиться позже в 2026 году или в начале 2027‑го. Ценовые слухи ставят FX3 II в диапазон $3,500-$4,000, а будущую A7S IV — около $3,000.

Если всё подтвердится, владельцы нынешнего FX3 получат заметный апгрейд по части внутренних возможностей slow‑motion: 4K 240 кадров в секунду позволит снимать выразительную замедленную картинку без внешних рекордеров или кропнутых режимов. Для гибридных операторов и документалистов это важный аргумент — особенно при работе в условиях низкой освещённости, где крупные пиксели дают преимущество.

Но вопрос остаётся открытым: удастся ли Sony сохранить цену «приемлемой» при внедрении частей стековой архитектуры и новых HDR‑функций. Конкуренты, которые уже активно развивают внутреннюю запись на высоких кадровых частотах (и работают над компактностью и охлаждением), не будут сидеть сложа руки, так что борьба за рынок видео‑ориентированных беззеркалок обещает быть ожесточённой.



