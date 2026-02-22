Крис Хемсворт заявил, что разговоры о завершении его роли Тора преждевременны: на подкасте Smartless он рассказал, что обсуждает с Кевином Файги «довольно уникальные идеи» для будущего персонажа и, как ожидается, Тор появится как минимум ещё «пару раз». Это намёк на то, что проект с пятым фильмом по персонажу возможен — и что Marvel пока не поставила точку в финале.

Что сказал Хемсворт

«Я разговаривал с Кевином Файги об этом, и он сказал, что это круто, потому что сейчас зритель ждёт драматических поворотов с этим персонажем. Что бы мы ни делали дальше — у нас есть идеи, чтобы снова сделать нечто довольно уникальное и, надеюсь, быть [другими].» Kris Hemsworth, актёр

Ещё до этого ходили слухи, что «Avengers: Doomsday» может стать прощанием Хемсворта с ролью — слух быстро подхватили фанаты и СМИ, но сам актёр позднее называл такие предположения неверными. Теперь он уточняет: контракт предполагает как минимум пару будущих появлений, а точная форма продолжения обсуждается.

Это вписывается в последнюю практику Marvel: даже после масштабных сюжетных развязок студия оставляет пространство для новых ответвлений — будь то сольные фильмы, кроссоверы или сюжетные перезапуски через мультивселенную. У поклонников остаётся вопрос: пойдёт ли студия по пути радикальной смены тона для Тора или вернёт проверенную формулу с новыми поворотами.