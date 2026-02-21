Google устранил техническую проблему, из‑за которой подписчикам YouTube Premium приходилось слышать рекламные вставки и сталкиваться с паузами при воспроизведении YouTube Music на устройствах Google Home и Nest. Подписка, за которую платят $13.99 в месяц и которая обещает «без рекламы», оказалась нарушенной у части пользователей — жалобы появились на Reddit и были отмечены Android Authority.

Почему YouTube Premium показывал рекламу

Пользователи в сабреддите Google Home сообщали, что реклама искажалась при воспроизведении даже после сброса настроек устройств, что указывает на проблему на уровне учётной записи, а не отдельной колонки. Жалобы касались не только рекламы: длинные паузы перед треками, пониженная громкость, сбои при трансляции (casting) и ухудшение рекомендаций в алгоритме YouTube Music.

Некоторые пользователи утверждали, что проблемы с воспроизведением на домашних устройствах длятся давно — кто‑то отменил подписку именно из‑за этого. Повсеместность жалоб и стабильность воспроизведения рекламы несмотря на перезагрузки усиливают подозрение, что в серверной логике либо в обновлении учётных прав Premium произошёл сбой.

«Мы знаем о проблеме с воспроизведением YouTube Music на некоторых устройствах Google Home. Мы расследуем ситуацию и предоставим обновление, как только сможем. Спасибо за терпение», Google Nest Community, официальный аккаунт сообщества

Как Google это исправил

Официальный аккаунт сообщества Google Nest позже сообщил, что проблема была решена, и попросил пользователей отмечать повторяющиеся случаи. Компания не раскрыла технических деталей — обычная практика при инцидентах, связанных с авторизацией или раздачей прав на стороне сервера.

Контекст важен: Google одновременно обновляет экосистему умных устройств — в работе новые колонки и камеры с интеграцией Gemini. Масштабные релизы приводят к повышенному риску регрессий, особенно если изменения затрагивают связку облачных сервисов, авторизации и оптимизации потоковой передачи.





Что обещает YouTube Premium: отсутствие рекламы, фоновое воспроизведение, офлайн‑скачивание и доступ к YouTube Music;

Где проявился баг: устройства Google Home и Nest при воспроизведении YouTube Music;

Цена подписки в США, отмеченная в жалобах: $13.99 в месяц.

Для пользователей этот инцидент — напоминание, что «облачная подписка» зависит не только от качества стриминга, но и от стабильности серверных сервисов и обновлений устройств. Для Google — тест доверия: подписчики платят за обещание «нет рекламы», и даже временные сбои подрывают восприятие ценности сервиса.

Открытый вопрос: будет ли Google компенсировать подписчикам время, в течение которого услуга не соответствовала обещанному уровню, и как компания изменит процесс выкатывания обновлений на умные устройства, чтобы такие ошибки не повторялись. Пока что компания закрыла инцидент, но для пользователей важнее, чтобы подобные сбои не стали рутиной.