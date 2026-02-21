Компания Google анонсировала выход Gemini 3.1 Pro — новой флагманской модели искусственного интеллекта, ориентированной на сложные многоэтапные задачи, требующие глубокого логического вывода. Модель уже доступна в режиме предварительного просмотра для разработчиков, предприятий и обычных пользователей через Google AI Studio, Vertex AI и приложение Gemini, с планами на более широкий релиз в ближайшие недели.

Gemini 3.1 Pro создан для обработки задач, которые ранее были проблемой для ИИ: создание интерактивных интерфейсов, генерация функционального кода по креативному описанию, связывание сложных API с удобными UI. В демонстрационных примерах модель показывает способность разворачивать 3D-симуляции с взаимодействием в реальном времени, создавать панели мониторинга данных (например, визуализацию орбиты МКС) и даже превращать литературные темы в современный веб-дизайн.

Отдельного внимания заслуживает генерация анимированных SVG-изображений прямо из текстовых подсказок. В отличие от традиционных видеофайлов, SVG-код сохраняет бесконечное качество при любом масштабировании и занимает минимум места.