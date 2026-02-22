Шоураннер сериала Daredevil: Born Again, Дарио Скардапане, говорит, что второй сезон «даст волю» — то, чего, возможно, не могли позволить себе в спорном первом сезоне с закадровыми проблемами и сменой курса. Это обещание означает явный разворот от процедурно-судебного тона к более привычной для Дардевила уличной жёсткости и риску.

Первый сезон пережил заметные турбулентности на съёмках: шоураннера привлекли для пересъёмок и корректировок сюжета, а финальная версия получила рейтинг 87% на Rotten Tomatoes, но и критику за нестабильный тон и неубедительных злодеев по сравнению с культовой Netflix-эпохой Дардевила.

«Задача первого сезона была своего рода больно-увлекательной. Они ушли в другое направление — это было больше процедурное шоу, гораздо сильнее сфокусированное на зале суда.» Дарио Скардапане, шоураннер Daredevil: Born Again

Чарли Кокс, вернувшийся в роли Мэтта Мёрдока, утверждает, что студия прислушалась к обратной связи и готова менять курс. По его словам, руководство Marvel увидело проблемы и поняло, как привести сериал к более подходящему формату.

«Одно из самых удивительных в работе с этой компанией — их способность посмотреть на то, что мы делаем, выслушать то, что говорили Винсент и я, и повернуть; решить, что это не совсем верное направление, и знать, как изменить это и сделать лучше.» Чарли Кокс, актёр (Мэтт Мёрдок)

Чем второй сезон Daredevil: Born Again отличается от первого

Тон: ожидается смещение от судебной драмы к более мрачной, уличной криминальной атмосфере.

Формат: меньше «процедурных» эпизодов, больше сцен с боём и расследованиями в традиционном стиле Дардевила.

Вернувшиеся лица: участие Винсента Д’Онофрио (Кингпин) и поддержка Кокса дают шанс приблизиться к духу шоу Netflix.

Производство: опыт первого сезона и последующие перезапуски означают, что у команды есть более ясное представление о желаемой траектории.

Реакция критиков и зрителей

Критики дали первому сезону в среднем тёплый приём — 87% на Rotten Tomatoes — но многих беспокоило, что шоу теряет «удар» ранних телевизионных версий Дардевила из‑за постоянных смен тона и слабых антагонистов. Для Marvel это болезненный, но полезный урок: сериалам внутри одной киновселенной нужно одновременно соответствовать ожиданиям фанатов и искать свой голос.

Если второй сезон действительно вернёт остроту и ясность замысла, он может перехватить инициативу у зрителей, уставших от растянутых тональных экспериментов. Если нет — риск повторного трения между амбициозной идеей и выполнением останется.





Что ждать дальше

Следить нужно за тем, как именно шоураннер реализует обещание «дать волю»: больше сцен рукопашных, более прямые сюжетные линии и усиленная роль злодеев — это минимальный набор. Премьера второго сезона и первые трейлеры станут тестом: вернёт ли сериал себе ту жёсткость и цельность, которые сделали ранние экранизации Мэтта Мёрдока запоминающимися.