Компания Samsung официально представила флагманскую мобильную платформу Exynos 2600. После недавнего подтверждения её существования производитель полностью раскрыл характеристики нового чипсета.

Exynos 2600 производится на 2-нм техпроцессе Samsung Foundry с использованием транзисторов GAA и стал первым в мире смартфонным чипом, выполненным по нормам 2 нм. Он оснащён 10-ядерным процессором на архитектуре Arm v9.3, а также впервые использует технологию Heat Path Block (HPB), предназначенную для более эффективного отвода тепла.

Процессорная часть включает одно основное ядро, три высокопроизводительных ядра и шесть энергоэффективных ядер. Флагманское ядро C1-Ultra работает на частоте 3,8 ГГц, три ядра C1 Pro разгоняются до 3,25 ГГц, а ещё шесть ядер C1 Pro функционируют на пониженной частоте 2,75 ГГц.

По данным Samsung, Exynos 2600 обеспечивает прирост производительности до 39 процентов по сравнению с Exynos 2500, одновременно улучшая энергоэффективность.

В области искусственного интеллекта чип получил новый нейропроцессор, который, по заявлению компании, обеспечивает увеличение AI-производительности на 113 процентов по сравнению с предыдущим поколением. Также были усилены меры безопасности, включая защиту на уровне виртуализации и аппаратную поддержку гибридной постквантовой криптографии.





Для игр Exynos 2600 оснащён графическим процессором Xclipse 960. Samsung утверждает, что он обеспечивает до 50 процентов более высокую производительность трассировки лучей и вдвое большую вычислительную мощность по сравнению с GPU в Exynos 2500.

В части обработки изображений обновлённый ISP получил систему визуального восприятия VPS на базе ИИ, которая улучшает распознавание сцен и объектов. Чип поддерживает камеры с разрешением до 320 Мп, а также использует алгоритмы глубокого обучения для снижения шума при видеосъёмке в условиях низкой освещённости.

Отдельно Samsung подчёркивает внедрение технологии Heat Path Block. Она использует материал High-k EMC для более эффективного рассеивания тепла, что позволяет сохранять высокую производительность при длительных нагрузках и во время игр.

Среди других характеристик Exynos 2600 — поддержка оперативной памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.1 и дисплеев с разрешением 4K и частотой обновления до 120 Гц.

Ожидается, что Exynos 2600 будет использоваться в будущих флагманах Galaxy S26 и Galaxy S26+, однако информация о региональной доступности пока противоречива. Одни источники утверждают, что чип появится на нескольких мировых рынках, другие — что он будет ограничен Южной Кореей. Окончательные планы Samsung станут известны после официального заявления компании.