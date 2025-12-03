После серии крупных утечек Samsung официально подтвердила существование и скорый выпуск Exynos 2600. Флагманский процессор представят до выхода линейки Galaxy S26, а короткий видеотизер дал первый взгляд на новое поколение чипсетов компании.

В ролике Samsung фактически признаёт слабые стороны прошлых Exynos. Видео начинается со слов «в тишине мы слушали», после чего акцентируется внимание на улучшениях, таких как «усовершенствован в ядре» и «оптимизирован на каждом уровне». Это намекает на глубокую переработку архитектуры.

Exynos 2600 должен стать первым 2-нанометровым чипом для смартфонов на рынке. Ранние тесты показывают, что он способен конкурировать с Snapdragon 8 Elite Gen 5, что делает его самым перспективным Exynos за последние годы.

По данным источников, дебют процессора состоится вместе с серией Galaxy S26, но, как и раньше, не во всех регионах.