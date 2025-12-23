Каждый год на выставке CES компания Samsung представляет свои новые телевизоры, мониторы и бытовую технику. В преддверии CES 2026 южнокорейский технологический гигант опубликовал короткий тизер-ролик, который даёт первое представление о телевизорах и домашних устройствах нового поколения.

По аналогии с мероприятием Galaxy Unpacked, на котором Samsung анонсирует флагманские смартфоны и планшеты, компания дала отдельное название и своему «телевизионному» событию. Оно называется The First Look, а мероприятие перед CES 2026 получило имя The First Look 2026. Тизер выполнен под слоганом «Your Companion to AI Living». В ролике можно увидеть силуэты тонкорамочных телевизоров с металлической отделкой, а также робот-пылесос с камерой.

Samsung отмечает, что видео отражает её видение глубокой интеграции искусственного интеллекта во все продукты — от аппаратного обеспечения до программного обеспечения и сервисов. Ранее компания уже подтвердила, что новые холодильники серии Bespoke AI получат поддержку ИИ Gemini от Google. Пока неизвестно, появится ли Gemini также в телевизорах и умных мониторах следующего поколения. Ожидается, что на мероприятии покажут Neo QLED-телевизоры с разрешением 4K и 8K, линейку The Frame, OLED-модели, а также телевизоры Micro RGB и Micro LED.

Медиа-мероприятие The First Look 2026 стартует 4 января в 19:00 по тихоокеанскому времени в отеле Wynn Las Vegas в США. Именно там Samsung подробно расскажет о своих будущих телевизорах и бытовой технике. После этого новинки будут представлены на стенде компании в рамках CES 2026, которая пройдёт во вторую неделю января.

В презентации примут участие ТМ Ро (генеральный директор и глава подразделения Device Experience), СВ Ён (президент и руководитель направления Visual Display) и Чхольги Ким (исполнительный вице-президент и глава подразделения Digital Appliance). Они представят новые продукты и обозначат стратегию развития соответствующих бизнес-направлений Samsung.



