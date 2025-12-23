Симулятор Джеймса Бонда 007 First Light от студии IO Interactive был отложен и теперь выйдет 27 мая 2026 года. Изначально релиз планировался на март, однако разработчики решили взять дополнительное время на доработку и полировку проекта. По словам студии, задержка составит всего два месяца и направлена на то, чтобы выпустить максимально качественную версию игры.

В IO Interactive сообщили, что игра уже полностью проходима от начала до конца, но ей требуется дополнительная настройка, чтобы обеспечить наилучший возможный старт. Разработчики пообещали поделиться новыми подробностями в начале следующего года.

007 First Light — это первая игра о Джеймсе Бонде за более чем десять лет. Над ней работает студия, известная по серии Hitman, что вызывает большие ожидания у фанатов и даёт надежду на то, что это будет одна из лучших игр о Бонде со времён GoldenEye.

Геймплей выглядит динамичным и насыщенным шпионскими элементами. Игра предлагает оригинальную историю, вдохновлённую всей многолетней франшизой. В разговоре с нарративным директором проекта Мартином Эмборгом стало известно, что главным героем станет молодой и неопытный Бонд — подход, который перекликается с направлением, выбранным Amazon для будущих фильмов о персонаже.

Проект также может похвастаться звёздным актёрским составом. Роль Джеймса Бонда исполняет Патрик Гибсон, известный по сериалам «OA» и «Декстер: Первородный грех». Главного злодея сыграет Ленни Кравиц. В игре также задействованы Ленни Джеймс, Кира Лестер, Алистэр Маккензи и Приянга Бёрфорд.





Пока неизвестно, когда состоится премьера следующего фильма о Джеймсе Бонде, поэтому 007 First Light может стать приятным утешением для поклонников легендарного шпиона.