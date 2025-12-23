Компания Portronics представила компактный перкуссионный массажер Zeno B, предназначенный для глубокого массажа и восстановления мышц по всему телу. Устройство уже поступило в продажу по стартовой цене 3 799 индийских рупий (около 42 долларов). Модель выпускается в черном цвете и сопровождается гарантией сроком 12 месяцев.

Zeno B ориентирован на пользователей, которым нужен портативный, но при этом эффективный инструмент для восстановления мышц. Массажер весит всего 350 граммов и оснащен мощным бесщеточным BLDC-мотором с высоким крутящим моментом. Он развивает скорость до 3200 оборотов в минуту и поддерживает пять уровней интенсивности, начиная с 1600 об/мин. Это позволяет выбрать как мягкий расслабляющий массаж, так и более глубокое воздействие на мышцы.

Одной из ключевых особенностей устройства стала удлиненная изогнутая эргономичная ручка. Благодаря ей пользователь может самостоятельно прорабатывать спину, плечи и ноги без посторонней помощи. Таким образом, Portronics решает распространенную проблему компактных массажеров с короткими ручками, которые ограничивают удобство использования.

В комплект входят шесть сменных насадок, каждая из которых предназначена для определенных зон и задач. Насадка Fork подходит для области позвоночника и шеи, Bullet используется для точечного воздействия на триггерные зоны, Flat предназначена для общего расслабления мышц, а Ball — для крупных мышечных групп. Насадка Absorber рассчитана на мягкий массаж тканей, а Freeze обеспечивает охлаждающий эффект.

Питание Zeno B обеспечивают две перезаряжаемые батареи по 2000 мА·ч, суммарной емкостью 4000 мА·ч. Одного заряда хватает примерно на 3-4 часа работы. Массажер поддерживает быструю зарядку через порт Type-C, оснащен нескользящей рукояткой, работает с низким уровнем вибраций и управляется одной кнопкой, что делает его простым и удобным в повседневном использовании.



