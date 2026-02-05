Компания Portronics выпустила новый портативный аккумулятор Moji 10 — компактный магнитный беспроводной пауэрбанк емкостью 10 000 мА·ч, ориентированный на пользователей, которым важны мобильность и быстрая зарядка.

Moji 10 уже поступил в продажу в Индии через официальный сайт Portronics, Amazon.in, другие крупные онлайн-площадки и розничные магазины. Устройство доступно в двух цветах — белом и Mocha, а рекомендованная цена составляет ₹1 549 (около $17).

Новинка поддерживает беспроводную магнитную зарядку мощностью до 15 Вт и получила усиленное магнитное крепление для более надежной фиксации смартфона. Пауэрбанк совместим с устройствами с поддержкой MagSafe, а для немагнитных смартфонов в комплекте предусмотрено металлическое кольцо, которое можно прикрепить к задней панели.

Также Moji 10 оснащен двунаправленным портом USB Type-C с поддержкой Power Delivery мощностью до 20 Вт. Через этот же разъем осуществляется быстрая зарядка самого пауэрбанка. В комплект входит съемный кабель Type-C, что позволяет обходиться без дополнительных аксессуаров.

Вес устройства составляет всего 160 граммов, а компактный форм-фактор позволяет легко носить его в кармане или небольшой сумке. На корпусе размещен светодиодный индикатор уровня заряда. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с акцентом на повседневное использование и путешествия.





Portronics называет Moji 10 самым компактным беспроводным пауэрбанком в своей линейке. Он поддерживает зарядку не только смартфонов, но и беспроводных наушников, включая AirPods 3 и AirPods Pro 2. При использовании проводного подключения мощностью 20 Вт устройство способно зарядить смартфон до 50% примерно за 30 минут. На продукт предоставляется гарантия сроком 12 месяцев.