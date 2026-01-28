Бренд Portronics выпустил новый высокопроизводительный внешний аккумулятор Ignis 65. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 65 Вт через USB Type-C с технологией Power Delivery и оснащается батареей на 20 000 мА·ч.

Стоимость новинки составляет примерно 22 доллара. Пауэрбанк уже доступен в черном цвете на официальном сайте Portronics, на Amazon, других крупных онлайн-площадках и в авторизованных розничных магазинах.

Ignis 65 рассчитан на работу с широким спектром устройств, включая ноутбуки, смартфоны, планшеты и носимую электронику. По данным внутренних тестов Portronics, аккумулятор способен зарядить MacBook Air с 0 до 50% примерно за 50 минут. Поддерживается универсальная совместимость с устройствами разных брендов благодаря входу и выходу Type-C.

Одной из особенностей модели стал встроенный плоский плетеный кабель Type-C, который интегрирован непосредственно в корпус пауэрбанка. Он поддерживает выходную мощность до 65 Вт и может использоваться в качестве ремешка для переноски. Также устройство оснащено цифровым LED-дисплеем, отображающим текущий уровень заряда и статус зарядки, что позволяет удобно контролировать остаток энергии.

Пауэрбанк выполнен в компактном и удобном для путешествий формате, что делает его подходящим для ежедневных поездок, делового использования и путешествий. Он сертифицирован BIS и разрешен к перевозке в ручной клади на авиарейсах.





Для обеспечения безопасности Portronics оснастила Ignis 65 защитой от перезаряда, короткого замыкания, перегрева, а также огнестойким корпусом. Эти меры направлены на безопасную эксплуатацию устройства при высокой мощности зарядки.