Компания Baseus выпустила в Китае новый внешний аккумулятор EnerGeek GR11 с выдвижным кабелем, ёмкостью 25 000 мА·ч и максимальной мощностью зарядки 200 Вт. Новинка стала развитием предыдущей модели EnerGeek GR11 на 20 000 мА·ч и 145 Вт, представленной в 2025 году.

Новый Baseus EnerGeek GR11 способен одновременно заряжать до четырёх устройств. Сбоку расположен встроенный выдвижной кабель USB-C с поддержкой мощности до 140 Вт. В верхней части корпуса находятся два порта USB-C, каждый из которых может выдавать до 100 Вт. При одновременной зарядке двух устройств через USB-C суммарная мощность достигает 200 Вт — по 100 Вт на каждый выход.

Кроме того, аккумулятор оснащён портом USB-A с максимальной мощностью 22,5 Вт. При использовании всех четырёх выходов распределение мощности выглядит следующим образом: выдвижной USB-C кабель — 100 Вт, первый USB-C порт — 65 Вт, а оставшиеся два выхода совместно выдают 15 Вт. В комплект также входит второй съёмный кабель USB-C. Устройство поддерживает популярные протоколы быстрой зарядки, включая PPS, PD 3.1 и QC 3.0.

Ёмкость аккумулятора составляет 25 000 мА·ч. На встроенном дисплее отображается уровень заряда и информация о процессе зарядки. Корпус выполнен в серебристом цвете, габариты устройства — 164,5 × 53,0 × 50,5 мм.

В Китае Baseus EnerGeek GR11 Power Bank 25 000 мА·ч 200 Вт продаётся по цене 429 юаней, что эквивалентно примерно 62 долларам США. Информации о выходе устройства на другие рынки, включая США и Германию, пока нет. Для сравнения, предыдущая версия на 20 000 мА·ч и 145 Вт уже продаётся в Германии на Amazon по цене 47,99 евро.



