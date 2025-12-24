В 2025 году объём украденной криптовалюты достиг рекордной отметки — 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщили компании, занимающиеся мониторингом блокчейнов и расследованием криптовалютных преступлений. Это самый высокий показатель за всю историю подобных атак.

Как и в предыдущие годы, криптовалютные биржи, DeFi-проекты и другие сервисы Web3 стали мишенью десятков крупных взломов. Самым масштабным инцидентом стал взлом криптобиржи Bybit, базирующейся в Дубае. В результате атаки злоумышленники похитили около 1,4 миллиарда долларов в цифровых активах.

Этот взлом стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории и одной из самых масштабных финансовых афер в целом. Для сравнения: до этого рекорд принадлежал атакам 2022 года на Ronin Network и Poly Network, где было похищено 624 и 611 миллионов долларов соответственно.

Компании Chainalysis и TRM Labs оценили общий объем украденной криптовалюты в 2025 году в 2,7 миллиарда долларов. Помимо этого, Chainalysis зафиксировала еще около 700 тысяч долларов, украденных напрямую из индивидуальных криптокошельков. Аналогичную оценку — 2,7 миллиарда долларов — дала и компания De.Fi, которая ведет базу данных REKT, отслеживающую криптовалютные взломы.

Среди других крупных атак 2025 года — взлом децентрализованной биржи Cetus с ущербом в 223 миллиона долларов, атака на протокол Balancer в сети Ethereum, приведшая к потерям в 128 миллионов долларов, а также взлом криптобиржи Phemex, где было украдено более 73 миллионов долларов.





Эксперты отмечают, что активность киберпреступников в криптосфере не снижается. Для сравнения, в 2024 году хакеры похитили 2,2 миллиарда долларов, а в 2023 году — около 2 миллиардов. Текущие данные подтверждают, что угрозы для криптовалютной индустрии продолжают расти.