По данным инсайдеров, Realme готовит к выпуску Realme Pad 3, бюджетный планшет с поддержкой 5G. Ожидается, что его анонс состоится 6 января 2026 года в Индии вместе с беспроводными наушниками Realme Buds Air 8 и смартфонами серии Realme 16 Pro.

Надежный инстайдер Абхишек Ядав раскрыл ключевые характеристики устройства. Согласно его информации, планшет получит 11,6-дюймовый ЖК-экран с высоким разрешением 2,8K и яркостью 500 нит. За производительность будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 7300 Max, который обеспечит не только плавную работу, но и совместимость с сетями 5G.

Внутри устройства разместится аккумулятор ёмкостью 12 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт — значительное улучшение по сравнению с предшественником. Фотосъемку обеспечат две 8-мегапиксельные камеры: основная и фронтальная для видеозвонков.

Также сообщается, что Realme представит дополнительные аксессуары для планшета — клавиатуру и стилус. Хотя эти аксессуары будут продаваться отдельно, первые покупатели могут получить стилус в подарок.

Ожидается, что Realme Pad 3 выйдет в двух вариантах подключения: только Wi-Fi и Wi-Fi + 5G, и в двух конфигурациях памяти: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цветовые варианты предположительно будут включать «космический серый» и «шампань».





Новый планшет станет преемником Realme Pad 2, представленного в 2023 году. Предыдущая модель оснащалась 11,52-дюймовым 2К-экраном, процессором Helio G99 и аккумулятором на 8360 мАч с зарядкой 33 Вт, но не поддерживала 5G.

Если информация подтвердится, Realme Pad 3 сможет предложить пользователям значительное улучшение ключевых характеристик — от экрана и процессора до автономности и скорости подключения — в доступном сегменте рынка.