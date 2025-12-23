Samsung наняла высокопоставленного специалиста с большим опытом работы в AMD и Intel, что указывает на новый этап в развитии собственных процессоров Exynos.

Джон Рэйфилд, ранее занимавший должность корпоративного вице-президента в AMD, обновил свой профиль в LinkedIn, подтвердив, что около двух месяцев назад присоединился к Samsung. Сейчас он работает старшим вице-президентом лаборатории Advanced Computing Lab (ACL) в исследовательском центре Samsung Austin Research Center (SARC) в Техасе.

Рэйфилд обладает десятилетиями опыта в области проектирования чипов и системной архитектуры. До прихода в Samsung он занимал руководящие должности в AMD, Intel, Arm, Imagination Technologies и NXP Semiconductors. В AMD он тесно сотрудничал с Microsoft над ПК Copilot+ на базе серии Ryzen AI 300. Ранее в Intel он возглавлял направления Client AI и Visual Processing Unit (VPU), отвечая за графику, ускорение ИИ и вычислительную архитектуру.

Процессоры Exynos в последние годы часто подвергались критике. Такие модели, как Exynos 990 и Exynos 2200, нередко уступали решениям Snapdragon по производительности и энергоэффективности, особенно в графике и при длительных нагрузках. В ответ Samsung увеличила инвестиции в собственную разработку полупроводников, стремясь сократить это отставание.

Сообщается, что в обязанности Рэйфилда входит курирование разработки графических процессоров, архитектуры SoC и исследований системных IP — направлений, которые традиционно считались слабыми местами Exynos. Команда ACL под его руководством сосредоточена на практических улучшениях в игровой производительности, работе с ИИ и энергоэффективности.





Этот шаг совпадает с подготовкой будущих флагманских чипов Samsung, включая недавно представленный Exynos 2600, созданный по 2-нм техпроцессу. Хотя влияние Рэйфилда станет заметно не сразу, его назначение показывает серьёзные намерения Samsung укрепить линейку Exynos и в долгосрочной перспективе снизить зависимость от Qualcomm.

Для пользователей Galaxy это потенциально означает более стабильную и равномерную производительность устройств в разных регионах, однако реальные результаты, вероятно, появятся лишь через несколько поколений продуктов.