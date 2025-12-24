Согласно новому отчету, Google работает над добавлением поддержки трансляции экрана (casting) в Android Auto. После внедрения этой функции пользователи смогут передавать контент со смартфона или планшета прямо на экран автомобиля.

В операционной системе Android Automotive, которая предустанавливается некоторыми автопроизводителями, поддержка трансляции уже есть, поэтому появление аналогичной возможности в Android Auto выглядит логичным шагом. Напомним, Android Auto работает в связке со смартфоном, в отличие от Android Automotive, которая является полноценной автомобильной ОС.

Новая функция была обнаружена в бета-версии Android Auto 15.9.655104. В коде этой сборки нашли строки, напрямую связанные с Google Cast, что указывает на активную разработку функции.

Помимо этого, Google готовит обновленный дизайн медиаплеера Android Auto. Интерфейс будет переработан с использованием большего количества элементов фирменного визуального языка Material 3 Expressive, что должно сделать управление мультимедиа более современным и наглядным.

Пока неизвестно, когда именно поддержка трансляции и обновленный медиаплеер станут доступны всем пользователям. Google не раскрывает сроки релиза, но, судя по появлению этих изменений в бета-версии, официальный запуск может состояться в одном из ближайших обновлений.



