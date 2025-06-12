Samsung анонсировала новый телевизор Crystal UHD серии HU8000F с поддержкой Google Cast, однако новинка не предназначена для массового потребителя. Эта модель разработана специально для гостиничного бизнеса и будет доступна в шести размерах.

Crystal UHD HU8000F будет официально представлен на выставке HITEC 2025, которая пройдет с 16 по 19 июня в Индианаполисе. Телевизор оснащён 4K VA LCD-панелью с прямой подсветкой, поддержкой HDR10 и HDR10+, частотой обновления 60 Гц и AI-апскейлингом до 4K. За звук отвечают стереодинамики мощностью 20 Вт и технологии Adaptive Sound, Object Tracking Sound Lite и Q-Symphony.

Устройство работает на базе процессора Crystal Processor 4K и ОС Tizen 9.0 с интерфейсом One UI. Samsung обещает семь поколений обновлений ОС. Помимо Samsung TV Plus, телевизор получил поддержку Google Cast, что позволяет транслировать контент с Android- и iOS-устройств. Также доступны AirPlay 2, Alexa, Bixby и Google Assistant.

Несмотря на широкую функциональность, телевизор не поступит в розничную продажу. Он предназначен исключительно для гостиниц, курортов и ресторанов. Samsung уже начала обновление существующих моделей из серии HBU8000, добавляя поддержку Google Cast без прерывания обслуживания. Такие обновления уже внедрены, например, в The Apurva Kempinski Bali и Swissôtel Living Jakarta Mega Kuningan.

Телевизор поддерживает LYNK Cloud и SmartThings Pro, позволяя централизованно управлять устройствами и отображать целевую рекламу. Функция AI Energy Mode помогает снижать энергопотребление. Из интерфейсов предусмотрены три HDMI (один с eARC), один USB 2.0, порт Ethernet на 1 Гбит/с и RF-разъём.

По словам Хуна Чуна, исполнительного вице-президента подразделения визуальных дисплеев Samsung, новая серия HU8000F объединяет качество изображения, современные технологии стриминга и удобство управления, задавая новый стандарт гостиничного развлечения.