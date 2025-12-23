Компания Chery провела масштабное мероприятие, на котором показала будущее своего премиального бренда Exeed. В рамках презентации были представлены сразу четыре новых электромобиля: ES7 GT, ES8, ET8 и ET9. Эти модели должны помочь бренду восстановить продажи после неудачного года — с января по ноябрь Exeed реализовала 97 706 автомобилей, что примерно на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. Чтобы изменить ситуацию, Chery сделала ставку на высокие технологии и впечатляющие характеристики новых электрокаров.

Exeed ES7 GT выполнен в формате shooting brake — это спортивный универсал с динамичным дизайном. Автомобиль использует электрическую силовую установку с увеличенным запасом хода и тремя электромоторами. Такая конфигурация позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды. Общий запас хода достигает 1700 км, а поддержка быстрой зарядки на 1000 В позволяет пополнить до 450 км пробега всего за пять минут при наличии совместимой зарядной станции.

Еще одной спортивной моделью стал Exeed ES8. Он отличается отличной аэродинамикой с коэффициентом лобового сопротивления 0,22 Cd. Главной особенностью автомобиля стала новая твердотельная батарея, которая теоретически обеспечивает до 1000 км пробега на одной зарядке. ES8 также оснащен системой подруливания задних колес для лучшей маневренности. В салоне установлен 15,6-дюймовый экран и интеллектуальная система управления на базе процессора Qualcomm и программного обеспечения Huawei.

Для покупателей, которым нужен простор и комфорт, Chery показала два крупных SUV. Exeed ET8 — это вместительный шестиместный автомобиль с угловатым дизайном, ориентированный на комфорт пассажиров. Он оснащен сиденьями с «4D»-массажем и аудиосистемой с 31 динамиком. Флагманом линейки стал Exeed ET9 — роскошный внедорожник с заднепетельными дверями в стиле Rolls-Royce. Он поддерживает режим «танкового разворота», позволяющий разворачиваться на месте, а также оснащен поворотными сиденьями и системой дополнительной подачи кислорода в салон.

Безопасность и интеллектуальное вождение занимают важное место в новой стратегии Chery. Все четыре модели получат фирменную систему помощи водителю Falcon. К 2026 году компания рассчитывает достичь уровня автономности Level 3, при котором автомобиль сможет самостоятельно выполнять большинство задач вождения. Кроме того, уже в следующем году Chery начнет испытания полностью твердотельной батареи Rhino S.





Первый из новых электромобилей Exeed появится на рынке примерно через 10 месяцев, а остальные три — в течение следующих 20 месяцев. Chery намерена усилить конкуренцию с крупными игроками рынка и закрепить за Exeed репутацию бренда, сочетающего роскошь и умные технологии. В соцсетях уже обратили внимание на схожесть названий моделей с автомобилями Nio, однако Chery уверена, что ее технологии, высокая производительность и сверхбыстрая зарядка позволят новым электрокарам выделиться на фоне конкурентов.