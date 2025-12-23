Компания TCL анонсировала планшет Note A1 для международных рынков. Новинка нацелена на пользователей, которым важны комфортное чтение и письмо, напоминающие работу с бумагой, но без использования экранов E Ink. Вместо этого устройство оснащено фирменным дисплеем NxtPaper, поддерживающим цветное изображение и высокую частоту обновления.

TCL Note A1 получил 11,5-дюймовый антибликовый LCD-дисплей, способный отображать 16,7 млн цветов. Используемая технология NxtPaper снижает уровень синего света, устраняет мерцание и применяет матовое покрытие, создающее эффект бумажной поверхности. Это позволяет уменьшить нагрузку на глаза, сохранив при этом отзывчивость и универсальность LCD-экрана.

Планшет поддерживает ввод стилусом с двумя наконечниками и встроенным «ластиком». Задержка ввода минимальна, что делает устройство удобным для письма от руки, заметок, набросков и рисования. Note A1 умеет преобразовывать рукописный текст в цифровой и поддерживает ИИ-функции, включая краткое содержание заметок, голосовую расшифровку и интеллектуальный поиск.

Для качественной записи звука TCL оснастила планшет массивом из восьми микрофонов, что будет полезно для совещаний и видеозвонков. Поддержка преобразования речи в текст позволяет создавать расшифровки и конспекты. Также реализована синхронизация с облачными сервисами, такими как Google Drive, Dropbox и OneDrive.

Габариты устройства составляют 260,1 × 196,5 × 5,5 мм, вес — 500 граммов. В оснащение входят сканер отпечатков пальцев, поддержка беспроводной трансляции экрана и магнитный разъём pogo pin для подключения клавиатуры. В дизайне предусмотрена утолщённая рамка с одной стороны для удобства использования одной рукой, круглая фронтальная кнопка и одна камера на задней панели.





TCL пока не раскрыла полные аппаратные характеристики, включая процессор, объём оперативной и встроенной памяти. Ожидается, что планшет будет работать под управлением Android и поддерживать функции многозадачности, такие как режим разделённого экрана.

TCL Note A1 поступит в продажу через краудфандинговую кампанию на Kickstarter, а стартовая цена составит 419 долларов.