Компания TCL анонсировала новые наушники CrystalClip, которые будут доступны как в стандартной версии, так и в специальном издании с кристаллами Swarovski. Модель Swarovski поставляется с съёмным металлическим украшением в форме розы, украшенным кристаллами, которое можно носить отдельно как аксессуар.

Каждый стандартный наушник весит 5,5 г и крепится на ухе при помощи гибкой дуги из титанового сплава. Такая конструкция клипсы позволяет использовать наушники вместе с очками и снижает давление на уши, повышая комфорт при длительном ношении.

По заявлению TCL, наушники оснащены динамическими драйверами с двойным магнитом и поддерживают технологию 3D Spatial Audio, которая создаёт более объёмное и насыщенное звучание при прослушивании музыки. Открытая конструкция позволяет слышать окружающие звуки и речь, что делает устройство более безопасным при использовании на улице или в общественных местах.

Для звонков предусмотрена система из двух микрофонов с технологией ENC, которая снижает уровень фонового шума во время разговоров.

Общее время работы TCL CrystalClip достигает 36 часов с учётом зарядного кейса. Также поддерживается быстрая зарядка при полностью разряженном аккумуляторе. Наушники используют Bluetooth 5.4, оснащены сенсорным управлением и поддерживают популярные голосовые ассистенты.





Стандартная версия CrystalClip будет стоить 79 евро и поступит в продажу в марте 2026 года. Версия Swarovski оценивается в 149 евро и ожидается во втором квартале 2026 года.