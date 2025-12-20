Новый год — время волшебства, теплых поздравлений и безусловно подарков. Чтобы последний запомнился и принес радость, важно выбрать не просто что-то в красивой обертке, а полезное и то, что нужно человеку. Ведь куда лучше будет, если вашим подарком будут пользоваться, а не просто собирать пыль в комнате.

Представляем вашему вниманию подборку из семи категорий подарков — от технологичных гаджетов до приятных универсальных мелочей.

Примечания: цены могу меняться. Конечная стоимость рассмотренных подарков также зависит от индивидуальных скидок покупателей.

Умные колонки

В эпоху цифровых технологий умная колонка стала одним из самых практичных и желанных подарков. Это не просто прикольная вещь, а настоящий виртуальный помощник, который отлично встраивается в повседневную жизнь: включает музыку по запросу, сообщает погоду, устанавливает напоминания, управляет умной техникой и даже развлекает детей сказками. Такой подарок подойдет и любителям технологий, и тем, кто только начинает осваивать умные устройства. Любая колонка очень просто в управлении, а значит она подойдет как взрослым, так и детям.

Сейчас на рынке доступно очень много моделей — от компактных бюджетных вариантов до многофункциональных станций с экраном.





Колонки Яндекс (стоимость от 4 490 до 44 990 рублей)

Станция Лайт 2 — компактная и доступная модель с динамиком мощностью 6 Вт и LED-дисплеем. Подходит для небольших помещений, базовых задач (будильник, управление умным домом, прослушивание музыки);

Станция Мини 3 Про — модель с более мощным звуком (18 Вт) и поддержкой протоколов Zigbee и Matter для управления умным домом. Оснащена LED-подсветкой, которая реагирует на музыку и команды;

Станция Миди — средняя по мощности модель (24 Вт) с поддержкой Zigbee. Отличается сбалансированным звуком и контурной подсветкой. Подходит для кухонь или гостиных, где требуется более качественный звук, чем у компактных моделей;

Станция 2 — мощная колонка с двумя динамиками (30 Вт) и поддержкой Lossless-аудио. Имеет световую панель управления и подходит для ценителей качественного звука. Не имеет экрана, но поддерживает Room Correction для адаптации звука под помещение;

Станция Макс — флагманская модель с пятью динамиками (65 Вт) и LED-дисплеем. Поддерживает Zigbee и подходит для больших помещений. Обеспечивает максимально насыщенный звук и широкие возможности управления умным домом;

Станция Дуо Макс — модель с сенсорным поворотным FullHD-экраном. Сочетает мощный звук, восемь микрофонов и поддержку тысяч устройств умного дома. Подходит для тех, кто хочет управлять домом через голос или дисплей;

Станция Стрит — первая портативная колонка с Алисой. Оснащена двумя динамиками (30 Вт) и защитой от воды и пыли (IP67). Можно использовать вне дома, подключать к мобильной точке Wi-Fi или через Bluetooth. Поддерживает объединение в стереопару.

Колонки Сбер (стоимость от 2 000 до 40 000 рублей)

SberBoom Mini — компактная модель с голосовым ассистентом. Подходит для управления умным домом и прослушивания музыки в небольших помещениях. Поддерживает Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интегрируется в экосистему Сбера;

SberBoom Mini 2 — обновленная версия с улучшенным звучанием благодаря технологии Magnetic Sound. Сохраняет функциональность первой модели, но предлагает более качественный звук;

SberBoom Micro — самая маленькая колонка, способная превратить любую «неумную» в колонку с голосовым помощником. Она адаптирована для работы с голосовым ассистентом, прослушивания музыки и аудиокниг, а также имеет доступ ко всем функциям ГигаЧат;

SberBoom Home — модель с поддержкой протокола Zigbee, что позволяет использовать ее как хаб для управления устройствами умного дома. Имеет монохромный LED-дисплей;

SberBoom — мощная колонка с объемным звуком (40 Вт) и поддержкой мультирума и стереопары. Подходит для больших помещений;

SberPortal — смарт-дисплей с голосовым ассистентом и акустикой Harman Kardon (30 Вт). Сочетает функции колонки, умного помощника и мультимедийного центра.

Колонки VK (стоимость от 3 899 до 15 000 рублей)

VK Капсула Мини — компактная модель с цифровым дисплеем, который показывает время, погоду и анимации Маруси. Оснащена четырьмя микрофонами с шумоподавлением и динамиком мощностью 5 Вт.

VK Капсула Нео — миниатюрная колонка с возможностью кастомизации с помощью стикеров. Имеет два микрофона, дисплей и динамик мощностью 5 Вт. Поддерживает управление умным домом и работает с Марусей;

VK Капсула — модель с двумя динамиками (низкочастотный 25 Вт и высокочастотный 5 Вт) общей мощностью 30 Вт. Подходит для вечеринок и домашних кинотеатров;

VK Капсула Про — флагманская модель с тремя динамиками (два высокочастотных по 12,5 Вт и один широкополосный 40 Вт) общей мощностью 65 Вт. Оснащена сенсорным экраном, поддержкой Zigbee и встроенными датчиками (температуры, влажности, освещенности, движения).

Электронные книги

В последние электронные книги не только стали популярнее, но еще на рынке появились и новые компании, выпускающие довольно хорошие модели. Экраны E-ink имитируют бумажную книгу и снижают нагрузку на глаза при чтении. И если раньше электронные книги были только с монохромным экраном, то сейчас стали чаще появляться и модели, способные передать все цвета.

На что стоит обратить внимание:

Цена. Всегда важно рассчитывать на свой бюджет; Подсветка. Важный момент — некоторые электронные книги идут без подсветки экрана. Так что обращайте на это особое внимание; Цветопередача экрана; Возможность расширения памяти. В целом, многие читалки поддерживают огромные электронные библиотеки. В среднем 3-4 тысячи книг (если не учитывать тяжелые пдф файлы, которые могут быстро съесть базовый объем памяти устройства); Дополнительные функции. Подумайте, нужен ли вам Wi-Fi, стилус, цветной экран и стоит ли за них переплачивать.

Digma M2 (около 12 000 рублей)

Хороший простой вариант электронной книги, с минимально-необходимыми функциями для комфортного чтения.

5.83-дюймовый экран с подсветкой;

8 Гб встроенной памяти, поддержка карт microSD до 32 ГБ;

Onyx Boox Галилео 3 (около 25 000 рублей)

Удобный и многофункциональный вариант, который все еще не превращает электронную книгу в планшет.

Поддержка аудио воспроизведения;

Доступ к приложению «Яндекс Книги»;

Гибкие настройки текста и яркости экрана;

Digma P6 (около 24 000 рублей)

Отличный вариант для тех, кому все-таки нужен цветной экран для красивых картиночек.

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth (для подключения гарнитуры и прослушивания аудиокниг):

Преобразование текста в голос;

Сенсорный экран;

Отображает 4096 цветов.

Умная подсветка на телевизор

Хотите подарить близким не просто гаджет, а новые эмоции от любимых фильмов и игр? Умная подсветка для телевизора — отличный вариант новогоднего подарка. Она превращает обычный просмотр в захватывающее зрелище: цвета с экрана «выходят» за рамки дисплея, создавая эффект погружения и визуально увеличивая картинку. Такой сюрприз порадует и киноманов, и геймеров, добавив волшебства в привычные вечера у телевизора.

Современные системы подсветки работают по умному алгоритму: в реальном времени анализируют цвета на краях экрана и передают данные на светодиоды, расположенные по периметру. В результате стена за телевизором оживает, повторяя оттенки и динамику происходящего в кадре. Многие решения поддерживают разные режимы: от плавной адаптации под видео до синхронизации с музыкой.

Только учтите, что в полную силу подсветка будет работать только по HDMI. Так что лучше всего она заработает с ПК, игровой консолью или через специальную ТВ-приставку.

Проектор

Новый год — время создавать атмосферу и дарить эмоции. Если вы ищете практичный и впечатляющий подарок, обратите внимание на бюджетные проекторы. Это отличное решение для тех, кто мечтает о домашнем кинотеатре, но не готов тратить внушительные суммы на профессиональное оборудование. С таким устройством обычный вечер за просмотром фильма превратится в настоящее кинособытие, а детская комната — в пространство для волшебных проекций.

Современные недорогие проекторы способны удивить: они компактны, просты в настройке и дают картинку с диагональю до 2–3 метров. Многие модели поддерживают HDMI и USB‑подключение, что позволяет легко транслировать контент с ноутбука, игровой консоли или флешки. Некоторые оснащены встроенной ОС (например, Android TV), открывая доступ к онлайн‑кинотеатрам без дополнительных устройств. Для семей с детьми это ещё и возможность устраивать «звёздное небо» на потолке или показывать обучающие презентации в уютной обстановке.

Выбирая бюджетный проектор, стоит обратить внимание на разрешение (от 720p для анимации до Full HD для фильмов), яркость (от 500–1000 люмен для затемнённого помещения) и наличие встроенных динамиков (хотя для полного погружения лучше предусмотреть внешнюю акустику). Такой подарок запомнится надолго — ведь он превращает любой вечер в маленький праздник.

Вот несколько бюджетных моделей:

• Lenovo Xiaoxin 100M PTZ — 7 400 рублей;

• BENEF, 4К — 9 200 рублей;

• Wanbo Projector Dali 1 — 10 500 рублей.

Ночник-светильник

Такой подарок создаёт уютную атмосферу: мягкий рассеянный свет успокаивает, помогает расслабиться после насыщенного дня и делает вечера по‑настоящему домашними. Ночник пригодится и тем, кто боится темноты, и тем, кто любит читать перед сном.

Сейчас можно найти ночники на любой вкус: от минималистичных геометрических форм до забавных фигурок зверей, сказочных домиков или звёздного неба. Многие модели оснащены регулировкой яркости и цветовой температуры — можно выбрать тёплый жёлтый свет для сна или более нейтральный для чтения. Есть варианты с дистанционным управлением, сенсорными датчиками или даже синхронизацией со смартфоном, что делает использование ещё удобнее. В новогодний период особенно актуальны модели с зимними мотивами — снежинками, ёлочками или мерцающими огоньками.

Универсальные подарки

Если вы так и не смогли придумать подходящий подарок для близкого человека или друга, а Новый год уже совсем близко, то есть несколько вполне универсальных подарков, которые могу оказаться не только интересными, но и полезными.

Свечи — если будущей получатель подарка любит создавать себя какую-то необычную атмосферу, или у него есть любимые книги, то отличным подарком могут стать тематические свечи. Их огромное количество — по фильмам, по книгам, по сериалам, в привязке к празднику или с какими-нибудь забавными надписями.

— если будущей получатель подарка любит создавать себя какую-то необычную атмосферу, или у него есть любимые книги, то отличным подарком могут стать тематические свечи. Их огромное количество — по фильмам, по книгам, по сериалам, в привязке к празднику или с какими-нибудь забавными надписями. Адвент-календари — по хорошему, дарить подобное надо уже не на Новый год, в в начале декабря, скоротать время до праздников. Однако, никто не мешает подарить подобное и на сам праздник. И взрослым, и детям будет интересно каждый день открывать ячейку или коробочку и гадать, что же попадется на этот раз.

— по хорошему, дарить подобное надо уже не на Новый год, в в начале декабря, скоротать время до праздников. Однако, никто не мешает подарить подобное и на сам праздник. И взрослым, и детям будет интересно каждый день открывать ячейку или коробочку и гадать, что же попадется на этот раз. Сертификат — самый универсальный подарок, который только может быть. Если вы знаете, в каком магазин является самым любимым у вашего получателя подарка, то все становится намного проще. А если таковых нет, то можно купить сертификат на маркетплейсе (Ozon или WB) и тогда получатель будет сам озадачен тем, чтобы выбрать себе подарок на Новый год.

Подписка — и последнее, но не по значимости — подписка на сервисы. Это могут быть какие-то книжные приложения, в которых любит проводить время ваш получатель подарка, сервисы по просмотру кино и сериалов, возможно подписка на игровые сервисы.

Желаем вам счастливого наступающего Нового года и успехов с выбором подходящего подарка. Если вашей целью не является сделать сюрприз, то помните, вы всегда можете спросить о желаемом подарке. В конце концов даже любая любимая вкусняшка может оказаться куда лучше любого другого предмета.