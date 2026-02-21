OpenAI работает над собственной умной колонкой с интеграцией ChatGPT и встроенной камерой, которая умеет распознавать лица и объекты, и, по планам, выйдет в начале 2027 года. Устройство позиционируют как более «интерактивную и умную» альтернативу Amazon Echo и Google Home: колонка будет подсказывать действия пользователю (например, лечь спать раньше, если впереди важное событие) и обещает функции наподобие Face ID для аутентификации.

Цена и дата выхода ChatGPT-колонки

Ожидаемая цена — в районе $200-$300, релиз запланирован на начало 2027 года. Такие сроки и ценник ставят OpenAI прямо в конкурентную зону с модельным рядом Amazon и Google, где пользователи готовы платить за интеграцию сервисов и экосистему.

Цена: $200-$300

Дата: начало 2027

Ключевые функции: встроенная камера, распознавание лиц и объектов, голосовая интеграция с ChatGPT

Команда: более 200 сотрудников в аппаратном подразделении

Чем отличается колонка OpenAI

Главная ставка OpenAI — сочетание больших языковых моделей и «зрения»: камера должна не просто давать кадр, а интерпретировать предметы и контекст вокруг колонки. В планах — сканирование лиц для персонализированного доступа и рекомендации, а также обнаружение объектов в комнате, чтобы колонка могла, скажем, подсказать рецепт на основе увиданных ингредиентов.

Для дизайна компания привлекла команду Jony Ive: его студия io Products была куплена OpenAI в 2025 году за $6,5 миллиарда. Подход OpenAI выглядит амбициозно: более 200 сотрудников уже работают в аппаратном направлении, параллельно ведутся проекты смарт-очков и «умной лампы» (очки, по прогнозам, могут появиться не раньше 2028 года).

Но функциональность с камерой несёт очевидные риски. Всегда включённый микрофон и камера усилят вопросы приватности — от хранения биометрии до возможности отслеживания поведения в доме. К тому же ChatGPT иногда даёт неверные или предвзятые ответы; интеграция в «пассивный» бытовой девайс требует дополнительных гарантий безопасности и пользовательского контроля.





Конкуренты и риски

OpenAI выходит на рынок, где уже доминируют Amazon, Google и Apple. У этих компаний есть как устройства, так и экосистемы сервисов и данных, которые удерживают пользователей. Новая колонка должна будет убедить людей менять привычки — и платить за неё — несмотря на текущие ограничения моделей ИИ и опасения по поводу приватности.

Дополнительный риск для OpenAI — финансовое давление: слухи о проблемах с ликвидностью и реорганизациях бизнеса периодически всплывают в медиа. Аппаратный выпуск выглядит как попытка диверсифицировать доходы, но производство и поддержка «умных» устройств дорого обходятся даже технологическим гигантам.

Что дальше для OpenAI

Если колонка действительно выйдет в 2027 году по названной цене, это станет важным тестом: сможет ли OpenAI перенести свои нейросетевые преимущества в физические продукты и выдержать регуляторное и репутационное давление. Вопросы приватности, точности ответов и долгосрочной поддержки устройств определят, останется ли проект нишевым экспериментом или превратится в новый поток доходов.