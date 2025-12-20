Выбирая подарок на Новый 2026 год, многие задумываются о чем‑то практичном и одновременно приятном — таком, чтобы и радовал, и пригождался в повседневной жизни. Смартфон в этом смысле остается одним из самых универсальных вариантов: он сочетает в себе функции связи, фотокамеры, медиаплеера, навигатора и личного помощника. При этом даже в бюджетном сегменте до 25 000 рублей можно найти модели с достойными характеристиками.

Многие устройства в этой ценовой категории предлагают плавные AMOLED‑дисплеи с частотой обновления 90–120 Гц, производительные процессоры для повседневных задач и игр, а также приличный объёмы памяти. Важны и «мелочи», которые делают использование комфортнее: поддержка NFC, слот для карты памяти, быстрая зарядка или защита от брызг.

В этом списке мы собрали 6 актуальных моделей 2025 года, которые сочетают хорошее качество, функциональность и доступную цену. Ориентируясь на баланс экрана, производительности, камеры и автономности, вы сможете подобрать смартфон, который порадует получателя и будет ему полезен в новом году.

При выборе смартфона учитывайте следующие критерии:

Примечание: перед покупкой проверьте актуальные цены и наличие моделей в магазинах, так как стоимость и доступность могут меняться. Также стоит обратить внимание на отзывы пользователей и тесты конкретных моделей.





Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Хороший и функциональный смартфон, который станет отличным подарком. Он выглядит современно: плоские грани, минимальные рамки экрана и переливающаяся задняя панель. Доступны три цвета — зелёный, фиолетовый и чёрный. В комплекте уже есть защитный чехол и зарядное устройство на 67 Вт.

Смартфон порадует и своими возможностями: AMOLED‑экран 6,67″ с частотой 120 Гц, процессор Helio G99 Ultra, тройная камера на 200 Мп и аккумулятор на 5000 мА·ч. Есть NFC, ИК‑порт и разъём 3,5 мм — всё необходимое для повседневного использования.

HONOR X9c

Стильный и надёжный смартфон для новогоднего подарка. Изогнутый AMOLED‑экран 6,78″ (120 Гц), тонкий корпус и маленький вес устройства точно понравятся получателю подарка. Матовая задняя панель, металлический ободок вокруг камер. Цвета — черный, фиолетовый и зеленый. Так что этот смартфон подойдет в подарок как мужчине и женщине, так и подростку/ребенку. В комплекте — чехол и зарядное устройство на 66 Вт.

Работает на Snapdragon 6 Gen 1. Камера 108 Мп, аккумулятор 6600 мА·ч (до двух дней работы). Есть NFC, стереодинамики, защита IP65.

Tecno POVA 7 Ultra 5G

Эффектный и мощный смартфон. Дизайн: прозрачная панель с имитацией внутренних элементов и светящийся глиф вокруг камер. Цвета — черный и белый. Габариты: 160,9 × 75,2 × 8,9 мм. В комплекте — зарядное устройство на 70 Вт и чехол.

Характеристики: AMOLED‑экран 6,67″ (144 Гц), процессор Dimensity 8350 Ultimate, 8/12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ. Камеры: 108 Мп + 8 Мп (основная), 13 Мп (фронтальная). Аккумулятор 6000 мА·ч с быстрой (70 Вт) зарядкой. Также смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Есть NFC, стереодинамики, IP64, 5G.

Xiaomi Redmi Note 14

Практичный и стильный смартфон, который станет отличным подарком. Дизайн лаконичный: плоские грани, матовая задняя панель (не собирает отпечатки), квадратный модуль камеры с закруглёнными углами. Цвета — черный зеленый и голубой. Габариты: 163,2 × 76,5 × 8,2 мм, вес — 195 г. В комплекте — чехол, и зарядное устройство на 33 Вт.

У смартфона хороший экран —AMOLED‑экран 6,67″ (120 Гц, пиковая яркость 1800 нит), процессор MediaTek Helio G99 Ultra, память — 6/128 ГБ, 8/128 или 8/256 ГБ. Основная камера на 108 Мп, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор 5500 мА·ч. Есть NFC, ИК‑порт, разъём 3,5 мм и защита IP54 от брызг.

Tecno CAMON 40 Pro 5G

Такой смартфон с необычным дизайном точно станет хорошим подарком на Новый год. Матовая задняя панель с переливающимся узором, плавный изгиб вокруг блока камер. Цвета — бежевый, белый, зеленый и черный. В комплекте — чехол и зарядное устройство.

Характеристики: AMOLED‑экран 6,78″ (144 Гц, яркость 1300 нит), процессор Dimensity 7300 Ultimate, память — 8/256 ГБ или 12/256 ГБ. Камеры: 50 Мп основная и 50 Мп фронтальная. Аккумулятор 5200 мА·ч, зарядка 45 Вт. Есть NFC, стереодинамики Dolby Atmos, защита IP68/IP69, поддержка 5G.

realme 14

Стильный и современный смартфон за счет эффектной задней панели с переливом и асимметричными вставками. Цвета — коричневый, розовый и серебристый. Габариты: 163,1 × 75,6 × 7,9 мм, вес — 196 г. В комплекте — чехол и зарядное устройство на 45 Вт.

Характеристики: AMOLED‑экран 6,67″ (120 Гц и 2000 нит), процессор Snapdragon 6 Gen 4, память — 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ. Основная камера на 50 Мп, фронтальная на 16 Мп. Аккумулятор 6000 мА·ч. Есть NFC, защита IP68/69, 5G, Wi‑Fi 6 и функция проводной обратной зарядки.