Компания Samsung выпустила в Южной Корее новый беспроводной вертикальный пылесос Jet Fit. Новинка отличается лёгкой и тонкой конструкцией — общий вес устройства составляет всего 1,96 кг. В ручном режиме пылесос весит лишь 1,18 кг, что упрощает уборку полок, оконных рам и других труднодоступных мест.

Samsung полностью переработала конструкцию Jet Fit, включая рукоятку, мотор, пылесборник, аккумулятор и щётку. Устройство оснащено цифровым инверторным мотором, который обеспечивает мощность всасывания до 180 Вт при весе всего 115 г. Аккумулятор позволяет работать до 50 минут в стандартном режиме.

Пылесос получил обновлённую щётку Active Slim Brush. В ней используется система Double Action Cleaning, увеличивающая площадь контакта с поверхностью и повышающая эффективность сбора грязи. Также предусмотрено лезвие шестерёнчатой формы, снижающее наматывание волос и пыли. Светодиодная подсветка по бокам помогает заметить мусор в тёмных углах.

Jet Fit оснащён пятиступенчатой системой фильтрации, которая задерживает до 99,999% мельчайших частиц пыли. В устройстве реализована функция Smart Motion Cleaning: пылесос автоматически ставится на паузу, если его поставить на пол или прислонить к стене, переходит в режим ожидания после минуты бездействия и возобновляет работу при обнаружении движения.

На рукоятке расположен LCD-дисплей, отображающий уровень мощности всасывания, состояние батареи и процесс зарядки. При необходимости экран показывает уведомления и подсказки по устранению неполадок.





В комплекте с Jet Fit поставляется вертикальная зарядная станция для удобного хранения, а также набор насадок, включая моющую насадку, щелевую насадку, щётку для постельных принадлежностей и универсальную щётку для разных типов поверхностей.

Пылесос доступен в цветах Satin Greige и Satin Black. Цена в Южной Корее составляет от 699 000 до 799 000 вон (примерно 472-540 долларов) в зависимости от комплектации. Компания также планирует показать Jet Fit и другие новые модели на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе.