Компания HMD расширила свою аудиолинейку, представив сразу шесть новых моделей полностью беспроводных наушников серии Dub. В нее вошли Dub P50, Dub X50, Dub X50 Pro, Dub S60, Dub P60 и Dub P70. Новинки уже дебютировали на глобальном рынке и ориентированы на пользователей, которым нужны достойные аудиовозможности по разумной цене.

Флагманом серии стала модель Dub X50 Pro. Она предлагает фирменный звук DUB Platinum Sound, Hi-Fi DSP, активное шумоподавление (ANC) и шумоподавление для звонков (ENC). Время автономной работы с учетом зарядного кейса достигает 60 часов, также поддерживается одновременное подключение к нескольким устройствам. Дополнительно предусмотрен режим низкой задержки, что делает модель подходящей для игр и просмотра видео.

HMD Dub X50 Pro

Модель Dub X50 сохраняет Platinum Sound и ENC, но увеличивает общее время работы до примерно 70 часов. Она также поддерживает быструю зарядку, режим низкой задержки и быстрое сопряжение, что делает ее универсальным вариантом для повседневного использования.

Dub S60 ориентирована на пользователей, которым важен качественный звук без активного шумоподавления. Наушники поддерживают Dolby Audio, имеют несколько режимов эквалайзера, настраиваемых через фирменное приложение HMD, оснащены ENC для звонков и обеспечивают до 35 часов воспроизведения, сочетая хорошее звучание и доступную цену.

Модели Dub P70 и Dub P60 делают упор на усиленные басы и качество голосовой связи. Dub P70 дополнительно получила ANC и обеспечивает до 35 часов автономной работы. Dub P60 предлагает около 30 часов воспроизведения, режим низкой задержки и поддержку голосовых ассистентов в более легком и компактном корпусе.





HMD Dub P70

Завершает линейку компактная модель Dub P50, рассчитанная на повседневное использование и поездки. Она обеспечивает до 25 часов работы, поддерживает ENC для звонков и режим низкой задержки, а ее небольшой кейс легко помещается в карман.

Все шесть моделей наушников серии Dub имеют защиту от влаги и пота по стандарту IPX4. HMD уже представила новинки на рынках Филиппин, Малайзии и в ряде других регионов, а информация о более широком запуске и ценах появится позже. Известны ориентировочные цены на часть моделей: Dub P60 стоит около 24 долларов США, Dub S60 — около 32 долларов, а Dub X50 — примерно 34 доллара. Также компания раскрыла цветовые варианты для нескольких моделей, предлагая как классические, так и более яркие сочетания.