Компания HMD без громких анонсов расширила свою линейку носимых устройств, выпустив сразу две модели смарт-часов — Watch X1 и Watch P1. Оба устройства ориентированы на базовый мониторинг здоровья и физической активности, а также на длительное время работы, а не на продвинутые функции умных часов.

Модель Watch X1 занимает более высокое положение в линейке. Часы оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Корпус имеет степень защиты IP68, что обеспечивает защиту от пыли и воды. Заявленное время автономной работы составляет около пяти дней на одном заряде.

С точки зрения здоровья и фитнеса Watch X1 предлагают датчики сердечного ритма и уровня кислорода в крови, мониторинг сна, а также более 700 спортивных режимов. Дополнительно доступны простые напоминания, например, уведомления о длительном бездействии и напоминания о необходимости выпить воду. Часы будут доступны в цветах Gray Green, Black, Gray Metallic и Silver Leather.

Watch P1 позиционируются как более доступный вариант. Они получили прямоугольный LCD-экран диагональю 1,83 дюйма с разрешением 284 × 240 пикселей и максимальной яркостью 550 нит. Уровень защиты IP67 означает защиту от пыли и брызг, однако часы не предназначены для плавания. Автономность составляет до четырёх дней, что немного меньше, чем у старшей модели. При этом Watch P1 также поддерживают около 700 спортивных режимов и отслеживание сна. Цветовые варианты — чёрный и серебристый.

У обеих моделей есть заметные ограничения. Ни Watch X1, ни Watch P1 не поддерживают GPS и NFC, поэтому часы не могут самостоятельно записывать маршруты на улице и не подходят для бесконтактных платежей. Многие функции зависят от постоянного подключения к смартфону.





На данный момент HMD не раскрыла информацию о ценах и сроках начала продаж обеих моделей.