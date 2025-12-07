После недавнего запуска смартфонов Nubia Fold & Flip 3 Go компания представила новые игровые TWS-наушники CyberBuds с «инопланетным» дизайном. Модель уже доступна для предзаказа по стартовой цене 199 юаней ($28). Открытые продажи начнутся 9 декабря.

CyberBuds получили необычный двухкомпонентный механический дизайн с ярко выраженной «инопланетной» эстетикой. Зарядный кейс оснащён подсветкой RGB и небольшим встроенным дисплеем. Как наушники, так и кейс поддерживают настраиваемые эффекты подсветки через приложение Nubia Life+. Масса одного наушника составляет всего 3,6 г, кейса — 58 г. Также предусмотрено крепление для шнурка для удобной переноски.

Для подключения используется Bluetooth 5.4. Наушники автоматически просыпаются и подключаются к устройству при открытии крышки. Владельцы смартфонов Red Magic получают системное всплывающее окно с информацией о заряде и статусе подключения.

Модель поддерживает технологию низкой задержки FlashLink 2.0. Nubia заявляет, что полная задержка сигнала может составлять всего 50 мс, что особенно полезно в динамичных играх, где важна точная реакция.

Отдельное внимание уделено настройке звука. В приложении доступны режимы, оптимизированные под разные типы игр — шутеры от первого лица, гонки или универсальный игровой режим. Также есть ручной эквалайзер для пользователей, предпочитающих индивидуальный звук.





Каждый наушник оснащён аккумулятором на 35 мА·ч, а кейс — на 500 мА·ч. Одного заряда наушников хватает примерно на шесть часов воспроизведения, а общее время работы с кейсом достигает 48 часов.