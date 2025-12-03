Компания Nubia официально расширила линейку складных смартфонов, представив сразу два новых устройства. Первым стал крупноформатный Nubia Fold в стиле Galaxy Z Fold 7, вторым — раскладушка Nubia Flip 3. Ещё до запуска бренд раскрыл почти все характеристики новинок, так что можно подробно рассмотреть их особенности.

Nubia Fold — это первый складной смартфон-книжка от Nubia, являющийся флагманом серии. Он оснащён 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2480 × 2200 и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран — 6,5-дюймовый OLED с разрешением 2748×1172, также на 120 Гц.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite — прошлогодний флагман Qualcomm. Ему помогают 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питается устройство от крупного аккумулятора на 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 55 Вт.

Основная камера включает 50-мегапиксельный главный модуль, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный и 5-мегапиксельный макрообъектив. Для селфи и видеозвонков предусмотрены 20-мегапиксельные камеры как на основном, так и на внешнем экране. Среди прочих особенностей — поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6, степени защиты IPX4 и IP5X, боковой сканер отпечатков пальцев и вес 249 граммов.

Nubia Flip 3 — более компактная и доступная складная раскладушка. Она оснащена 6,9-дюймовым гибким OLED-экраном Full HD+ с частотой 120 Гц. Внешний 4-дюймовый AMOLED-дисплей служит для уведомлений, съёмки и других быстрых задач.





В отличие от старшей модели, Flip 3 использует процессор MediaTek Dimensity 7400X, характерный для среднего сегмента. Внутри — 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ хранилища и аккумулятор ёмкостью 4610 мА·ч. Основная камера представлена 50-мегапиксельным модулем и 12-мегапиксельным ультрашириком, а фронтальная камера — 32-мегапиксельным сенсором. Поддерживаются Bluetooth 6, Wi-Fi 6 и защита IPX4/IP5X.

Ожидается, что Nubia Fold поступит в продажу в Японии уже завтра, 4 декабря 2025 года, по цене 178 560 иен (примерно 1 145 долларов). Более широкий запуск запланирован на следующий год. Nubia Flip 3, вероятно, выйдет в январе 2026 года, а затем появится и на глобальном рынке. Nubia Fold доступен в чёрном цвете, а Flip 3 — в белом и чёрном вариантах.