Складной смартфон Honor Magic V5 стал одной из самых заметных моделей прошлого года, а теперь появились первые предварительные характеристики его преемника — Magic V6. Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые детали о новом устройстве, запуск которого в Китае ожидается к середине 2026 года.

Honor Magic V6, как и ожидалось, будет оснащён флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Существенные улучшения коснутся и автономности: по информации источника, компания тестирует смартфон сразу с двумя вариантами аккумулятора.

Первая версия получит двухэлементную батарею ёмкостью 6900 мА·ч и, вероятнее всего, будет предназначена для международных рынков. Второй вариант оснащается ещё более ёмким аккумулятором на 7200 мА·ч и, скорее всего, выйдет эксклюзивно в Китае. Информации о скорости зарядки пока нет, однако подтверждено, что обе версии Magic V6 будут поддерживать беспроводную зарядку.

Ещё одним важным обновлением станет основная камера на 200 мегапикселей, о которой уже упоминалось в более ранних слухах. В паре с ней будет работать перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Среди других особенностей Magic V6 также упоминаются боковой сканер отпечатков пальцев, улучшенная защита от пыли и воды, а также ещё более тонкий корпус.

В целом, Honor Magic V6 обещает стать серьёзным шагом вперёд для линейки складных смартфонов бренда, сочетая топовую производительность, заметно увеличенную автономность и продвинутые возможности камеры.



