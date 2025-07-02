Honor Magic V5 официально представлен, и это самый тонкий складной смартфон! Honor пропустила модель V4, но не сэкономила на улучшениях.

Визуально Magic V5 очень похож на своего предшественника, что нельзя назвать недостатком. Однако при более внимательном рассмотрении можно заметить, что рамка стала более плоской — предположительно, для удобства в обращении.

Хотя Magic V3 уже был впечатляющим устройством, Magic V5 предлагает улучшения практически по всем направлениям. Он стал тоньше, легче и получил лучшую защиту от внешних воздействий. В сложенном состоянии Magic V5 имеет толщину всего 8,8 мм. В раскрытом виде толщина составляет 4,1 мм или 4,2 мм в зависимости от цвета. Вес — 217 г или 222 г (Ivory White — самый тонкий и лёгкий вариант; Black, Dawn Gold и Reddish Brown — немного тяжелее).

Если у Magic V3 была степень защиты IPX8, то у Magic V5 — IP58 и IP59, что означает улучшенную защиту от воды и добавленную защиту от пыли.





Самое крупное обновление — это аккумулятор, ёмкость которого выросла на 12%. Вместо прежних 5,150 мАч теперь используется элемент на 6,100 мАч с кремний-углеродной технологией (в Китае) или 5,820 мАч (за пределами Китая). Поддерживается быстрая проводная зарядка на 66 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Экраны практически не изменились по характеристикам. Внешний дисплей — 6,43 дюйма, разрешение 2376×1060 пикселей, 120 Гц, LTPO OLED, пиковая яркость — 5,000 нит. Внутренний — 7,95 дюйма, разрешение 2352×2172 пикселей, 120 Гц, LTPO OLED с такой же яркостью. Внешний экран защищён стеклом Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield, внутренний — Super Armored Inner Screen.





Камеры также получили обновления. Основная — 50 МП f/1.6, новая ультраширокая — 50 МП f/2.0 (вместо прежних 40 МП), а также новая телеобъектив 70 мм f/2.5 с сенсором на 64 МП (1/2.0 дюйма, улучшен с 1/2.51 дюйма).

Для селфи установлены две камеры по 20 МП f/2.2 — по одной на каждом экране.





Honor Magic V5 оснащён новейшим чипом Snapdragon 8 Elite и поставляется в трёх конфигурациях: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цвета: Ivory White, Black, Dawn Gold и Reddish Brown. Цена стартует от 1255 долларов.