Спустя всего несколько недель после китайской премьеры Huawei Mate X7 дебютировал на глобальном рынке. Новое поколение складного смартфона получило заметные обновления: улучшенную защиту от воды и пыли (IP58 и IP59), новый процессор Kirin 9030 Pro, переработанную телеобъективную камеру и слегка увеличенную батарею.

Mate X7 оснащён более крупными дисплеями. Внешний экран — 6,49-дюймовый LTPO OLED с соотношением сторон 20,4:9, внутренний — 8-дюймовый LTPO OLED с форматом 8:7,3. Оба дисплея поддерживают переменную частоту обновления от 1 до 120 Гц и высокочастотное ШИМ-диммирование 1 440 Гц. Защита тоже обновлена: внешний экран получил стекло Crystal Armour Kunlun, а гибкий внутренний — обновлённую трёхслойную композитную конструкцию с новым защитным слоем и стеклом UTG.

На задней панели расположена тройная камера. Основной модуль — 50 Мп с сенсором RYYB, оптической стабилизацией и физической переменной апертурой от f/1.4 до f/4.0 (10 ступеней). Телеобъектив обновлён до 50 Мп и получил более светосильную диафрагму f/2.2, а также 3,5-кратный оптический зум. Третий модуль — 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для селфи предусмотрены две 8-мегапиксельные камеры — одна на внешнем экране и одна на внутреннем.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 5 600 мА·ч (Si-C), поддерживающий быструю зарядку 66 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводному стандарту.

Глобальная версия Huawei Mate X7 будет доступна в белом, чёрном и красном цветах по цене €2 100.



