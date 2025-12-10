LG официально показала своё самое впечатляющее решение для домашнего кинотеатра. Гигантский 136-дюймовый дисплей Magnit Active Micro LED, впервые представленный в Южной Корее в начале года, теперь доступен для покупателей, готовых превратить медиакомнату в полноценный частный кинозал.

Это устройство сложно назвать традиционным телевизором. Конструкция собирается из четырёх панелей по 68 дюймов без рамок, которые соединяются в единый экран диагональю 136 дюймов с разрешением 4K (3 840 × 2 160). Каждая панель оснащена Micro LED-модулем с шагом пикселя 0,78 мм и собственным разрешением 480 × 540. В собранном виде вся система весит около 175 кг. Благодаря тому, что каждый пиксель представляет собой отдельный светодиод, экран обеспечивает глубокий чёрный цвет и минимальное светорассеивание, характерное для технологии Micro LED.

По характеристикам LG также не экономит. Заявлена пиковая яркость до 1 700 нит, примерно 300 нит по всей площади экрана и контрастность 1 000 000:1. Поддерживаются HDR10 и HDR10 Pro, а частота обновления достигает 144 Гц. Управление реализовано на базе webOS 23 — с привычными стриминговыми сервисами, AirPlay 2, Miracast, входами для кабельного и эфирного телевизора и HDMI-источниками.

В дисплей встроена акустика мощностью 100 Вт. Среднее энергопотребление составляет около 650 Вт, при максимальной нагрузке — до 1 800 Вт. В режиме ожидания экран можно использовать как панель для отображения цифрового искусства — от личных фотографий до классических картин.

LG ясно даёт понять, что эта модель ориентирована на премиальные дома и отдельные кинозалы — это не устройство «на каждый день» для спальной комнаты. При этом линейка OLED компании остаётся более доступным выбором для ценителей фирменной контрастности OLED.





С выходом Magnit Active LG подчеркивает, что эпоха модульных Micro LED-экранов стенового масштаба перестаёт быть концепцией и становится реальностью.