Компания Tecno готовится обновить линейку Pova, выпустив новую модель в 2026 году. Информация о будущем Tecno Pova Curve 2 5G уже появилась в виде ранних рендеров и утечек характеристик, которые дают первое представление о планах бренда. Хотя информация о цене и сроках запуска пока отсутствует, утечки указывают, что в смартфоне будет сделан акцент на преемственность дизайна, увеличенную батарею и умеренные аппаратные улучшения.

Tecno Pova Curve 2 5G, судя по всему, сохранит визуальный стиль предшественника, но с рядом доработок. Спереди смартфон, как ожидается, получит изогнутый AMOLED-дисплей, придающий устройству более премиальный внешний вид. Диагональ экрана составит 6,78 дюйма, а разрешение — 1,5K, что станет шагом вперёд по сравнению с Full HD+ у предыдущего поколения. Также сообщается о поддержке частоты обновления 144 Гц.

Задняя панель выполнена в характерном геометрическом стиле. На рендерах видно треугольный блок камер, в который входят основная камера на 50 Мп, вспомогательный датчик на 2 Мп и светодиодная вспышка. Дополнительным дизайнерским элементом стал контрастный чёрный треугольник в правом нижнем углу задней крышки, придающий смартфону индустриальный и «геймерский» акцент.

В качестве процессора ожидается MediaTek Dimensity 7100, который пока официально не представлен. Смартфон, вероятно, выйдет в нескольких конфигурациях памяти: 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти и старшая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. В программной части устройство должно работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16.

Одной из ключевых особенностей станет аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч, что может установить новый ориентир для смартфонов среднего класса. Поддержка быстрой зарядки, по слухам, составит до 45 Вт. Среди дополнительных функций упоминаются оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, инфракрасный порт и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.





Для сравнения, оригинальный Tecno Pova Curve 5G был выпущен по цене 180 долларов, что позволяет предположить, что Curve 2 5G может быть представлен в схожем ценовом сегменте.