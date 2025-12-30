В линейке Oppo Find X9s может произойти неожиданное обновление камер: вместо ожидаемого 50-мегапиксельного телеобъектива смартфоны серии, по данным утечек, получат 200-Мп модуль с оптическим зумом. Анонс моделей ожидается весной 2026 года.

Серия Oppo Find X9s, в которую войдут модели Find X9s и Find X9s Plus, ранее рассматривалась как более компактное ответвление основной линейки. Предполагалось, что устройства ограничатся 50-Мп телеобъективом, однако новая информация указывает на серьёзное усиление фоточасти. Речь идёт о полноценной 200-Мп перископной камере, ориентированной на съёмку с оптическим увеличением.

Пока подробности касаются только Oppo Find X9s, но ожидается, что Find X9s Plus получит аналогичный набор камер, отличаясь в основном увеличенной диагональю экрана. Такой подход уже использовался Oppo в предыдущих поколениях флагманов.

Характеристики и камеры Oppo Find X9s

Согласно утечке, Oppo Find X9s оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Аналогичное разрешение, как отмечается, используется и в OnePlus 15. Под экраном разместят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев с поддержкой 3D-распознавания.

Автономность может стать ещё одной сильной стороной устройства. Источники говорят об аккумуляторе ёмкостью не менее 7 000 мА·ч, что заметно выше среднего для компактных флагманов. Смартфон, как ожидается, будет поддерживать быструю проводную зарядку и выйдет сразу с Android 16 и фирменной оболочкой ColorOS 16. Также упоминается защита корпуса по стандарту IP68 или IP69.





Основное внимание привлекает камера. По слухам, Find X9s получит сразу два 200-Мп модуля на базе сенсора Samsung HP5. Один из них будет использоваться в качестве основной камеры, второй — в роли 3-кратного перископного телеобъектива. Ультраширокоугольная камера, вероятно, сохранит 50-Мп сенсор, о котором сообщалось ранее.

Сроки выхода и перспективы серии

Официального подтверждения со стороны Oppo пока нет, поэтому вся информация остаётся на уровне слухов. Тем не менее, источники связывают выход Find X9s и Find X9s Plus с анонсом Find X9 Ultra, который ожидается в марте 2026 года.

Традиционно ультимативные модели Oppo нередко остаются эксклюзивом для китайского рынка. Однако в случае с линейкой Find X9 существует вероятность более широкого релиза. Если Find X9 Ultra и его более компактные версии действительно выйдут за пределами Китая, серия может стать одним из самых заметных предложений среди камерафонов 2026 года.

Рост разрешения до 200 Мп сам по себе не гарантирует кратного улучшения качества снимков, однако использование крупных сенсоров и продвинутой оптики делает такие модули важным маркетинговым и технологическим аргументом. На фоне слухов о других флагманах с двойными 200-Мп камерами конкуренция в сегменте мобильной фотографии в 2026 году обещает быть особенно жёсткой.