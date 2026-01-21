10 new games coming to xbox game pass
Автор:

Microsoft раскрыла очередной список игр, которые в ближайшее время пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В новую волну вошли как известные хиты, так и менее масштабные проекты, а среди главных новинок — Death Stranding Director’s Cut и Warhammer 40,000: Space Marine II.

Январь уже стал удачным месяцем для подписчиков Xbox Game Pass. Ранее в этом месяце Microsoft объявила о 11 новых играх для сервиса, а затем неожиданно добавила Quarantine Zone: The Last Check. Теперь компания подтвердила ещё одну крупную подборку.

Всего в Xbox Game Pass появятся 10 новых игр. Они будут выходить поэтапно, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 3 февраля. Ниже представлен график релизов:

  • Death Stranding Director’s Cut — 21 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, портативные устройства, ПК, Xbox Series X|S
  • RoadCraft — 21 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: ПК
  • Ninja Gaiden Ragebound — 21 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
  • The Talos Principle 2 — 27 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: ПК, Xbox Series X|S
  • Anno: Mutationem — 28 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, ПК, консоли
  • Drop Duchy — 28 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, ПК, консоли
  • MySims: Cozy Bundle — 29 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
    Платформы: ПК
  • Warhammer 40,000: Space Marine II — 29 января
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
  • Indika — 2 февраля
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
  • Final Fantasy II — 3 февраля
    Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
    Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S

Помимо этого, Microsoft подтвердила, что 31 января сервис покинут следующие игры: Shady Part of Me, Starbound, Lonely Mountains Snow Riders, Paw Patrol World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector и Orcs Must Die! Deathtrap.

Источник: Notebookcheck
Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *