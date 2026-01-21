Microsoft раскрыла очередной список игр, которые в ближайшее время пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В новую волну вошли как известные хиты, так и менее масштабные проекты, а среди главных новинок — Death Stranding Director’s Cut и Warhammer 40,000: Space Marine II.
Январь уже стал удачным месяцем для подписчиков Xbox Game Pass. Ранее в этом месяце Microsoft объявила о 11 новых играх для сервиса, а затем неожиданно добавила Quarantine Zone: The Last Check. Теперь компания подтвердила ещё одну крупную подборку.
Всего в Xbox Game Pass появятся 10 новых игр. Они будут выходить поэтапно, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 3 февраля. Ниже представлен график релизов:
- Death Stranding Director’s Cut — 21 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, портативные устройства, ПК, Xbox Series X|S
- RoadCraft — 21 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: ПК
- Ninja Gaiden Ragebound — 21 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
- The Talos Principle 2 — 27 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: ПК, Xbox Series X|S
- Anno: Mutationem — 28 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, ПК, консоли
- Drop Duchy — 28 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, ПК, консоли
- MySims: Cozy Bundle — 29 января
Подписки: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Платформы: ПК
- Warhammer 40,000: Space Marine II — 29 января
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
- Indika — 2 февраля
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
- Final Fantasy II — 3 февраля
Подписки: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Платформы: облако, ПК, Xbox Series X|S
Помимо этого, Microsoft подтвердила, что 31 января сервис покинут следующие игры: Shady Part of Me, Starbound, Lonely Mountains Snow Riders, Paw Patrol World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector и Orcs Must Die! Deathtrap.