Официальный аккаунт Xbox Game Pass в X опубликовал шуточный пост с изображением фейкового письма от »Melissa McGamepass», адресованного всей команде.

В сообщении говорится: »Просыпайтесь, команда соцсетей. У нас новая игра для добавления! Мы уже выпустили массу отличных проектов, но, знаете, игр в Xbox Game Pass много не бывает. Столько захватывающих миров для исследования». Также подчёркивается, что грядущее пополнение »будет очень крутым» и что анонс стоит держать в секрете.

Поклонники быстро нашли возможные намёки на Cyberpunk 2077. Фраза »wake up social» напоминает знаменитую реплику Джонни Сильверхенда — персонажа в исполнении Keanu Reeves — »Wake the f*** up, samurai» из дебютного трейлера игры. Кроме того, в изображении выделена буква »V» — имя главного героя. Некоторые фанаты также увидели отсылку к слову »breathtaking», которое Ривз произнёс во время презентации Microsoft на E3 2019, продвигая игру.

Официальный список мартовских игр для Xbox Game Pass должен быть объявлен в ближайшее время, поэтому подтверждение может появиться уже сегодня, если слухи окажутся верными.

Ранее Cyberpunk 2077 никогда не входила в каталог Game Pass. В 2021 году трейлер Xbox, посвящённый запуску облачного гейминга на консолях, содержал кадры из игры, что вызвало слухи о её добавлении в сервис. Однако студия CD Projekt тогда опровергла планы по включению проекта в подписку.





Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года сопровождался серьёзными техническими проблемами. После нескольких переносов игра вышла с множеством багов, что привело к возвратам средств, временному удалению из PlayStation Store и судебным искам к CD Projekt.

С тех пор разработчики значительно переработали и улучшили проект. В ноябре 2025 года стало известно, что продажи Cyberpunk 2077 достигли 35 миллионов копий за пять лет — быстрее, чем у The Witcher 3: Wild Hunt, которая продалась тиражом 30 миллионов за шесть лет.