Компания Microsoft официально раскрыла вторую волну игр, которые появятся в Xbox Game Pass в этом месяце. В начале месяца подписчики уже получили заметные пополнения, включая Kingdom Come: Deliverance и Avatar: Frontiers of Pandora. Теперь подтверждён следующий набор — и он выглядит не менее впечатляюще.

Согласно анонсу, в подписке скоро появится сиквел Kingdom Come: Deliverance, а также The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition, включающее все дополнения и дополнительный контент. Всего подписчиков ждут восемь новых игр, которые можно будет скачать и запустить в ближайшие недели.

19 февраля в библиотеку добавят Death Howl, доступную в Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass на облаке, Xbox Series X|S, портативных устройствах и ПК. В тот же день выйдет EA Sports College Football 26 — она будет доступна только для подписчиков Game Pass Ultimate в облаке и на Xbox Series X|S. Также 19 февраля подписчики Game Pass Ultimate и Premium смогут сыграть в The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition в облаке и на консолях.

24 февраля в сервис добавят TCG Card Shop Simulator для Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass на облаке, Xbox Series X|S, портативных устройствах и ПК. 25 февраля выйдет Dice A Million, доступная в Game Pass Ultimate и PC Game Pass исключительно на ПК.

26 февраля подписчики Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass получат доступ к Towerborne на консолях, портативных устройствах и ПК. 3 марта в библиотеке появится Final Fantasy III для Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass в облаке, на Xbox Series X|S и ПК. В этот же день состоится релиз Kingdom Come: Deliverance II в тех же тарифах и на тех же платформах.





Одновременно Microsoft подтвердила, что 28 февраля из библиотеки Game Pass будут удалены Monster Train, Expeditions: A MudRunner Game, Injustice 2 и Middle-earth: Shadow of War, так что у подписчиков остаётся ограниченное время, чтобы успеть с ними ознакомиться.