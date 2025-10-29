b02524a0 b446 11f0 9bfa 71214b808d73
Интернет-магазин GOG открыл ежегодную осеннюю распродажу, в рамках которой предлагает крупные скидки на современные и ретро-игры. Акция продлится до 4 ноября и охватывает как новинки, так и проекты из программы GOG Preservation, где поддерживаются старые тайтлы, адаптированные под современные ПК.

Содержание
1. Cyberpunk 2077, Silent Hill 2 и другие хиты
2. Классика по сниженной цене
3. Программа сохранения игр

Cyberpunk 2077, Silent Hill 2 и другие хиты

Среди самых заметных предложений — Cyberpunk 2077, цена которого снижена с $60 до $21. Дополнение Phantom Liberty также стоит $21 вместо $30. Ремейк Silent Hill 2 (2024) доступен с 50-процентной скидкой — за $35 вместо $70. Ролевая драма Disco Elysium: The Final Cut упала в цене на 75% и теперь стоит $10 вместо $40.

Классика по сниженной цене

GOG, изначально известный как платформа для старых игр, традиционно делает акцент на ретро. В рамках акции доступны:

  • Doom (2016) за $4 (скидка 80%, обычная цена $20);
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition — $10 вместо $20;
  • Spore Collection — $15 вместо $30;
  • SimCity 3000 Unlimited — $5 вместо $10.

Программа сохранения игр

Игры New VegasSpore и SimCity 3000 входят в GOG Preservation Program, запущенную в 2024 году для обеспечения совместимости старых проектов с современной техникой и контроллерами.

По словам Марцина Пачиньского, старшего менеджера по развитию бизнеса GOG, поддержка старых игр оказалась сложнее, чем ожидалось:


«Если честно, это оказалось труднее, чем мы думали. Мы поняли, что игры и их механика стареют гораздо быстрее, чем предполагалось. И речь не только о том, что они не запускаются, но и о более тонких проблемах».

