Интернет-магазин GOG открыл ежегодную осеннюю распродажу, в рамках которой предлагает крупные скидки на современные и ретро-игры. Акция продлится до 4 ноября и охватывает как новинки, так и проекты из программы GOG Preservation, где поддерживаются старые тайтлы, адаптированные под современные ПК.

Cyberpunk 2077, Silent Hill 2 и другие хиты

Среди самых заметных предложений — Cyberpunk 2077, цена которого снижена с $60 до $21. Дополнение Phantom Liberty также стоит $21 вместо $30. Ремейк Silent Hill 2 (2024) доступен с 50-процентной скидкой — за $35 вместо $70. Ролевая драма Disco Elysium: The Final Cut упала в цене на 75% и теперь стоит $10 вместо $40.

Классика по сниженной цене

GOG, изначально известный как платформа для старых игр, традиционно делает акцент на ретро. В рамках акции доступны:

Doom (2016) за $4 (скидка 80%, обычная цена $20);

за $4 (скидка 80%, обычная цена $20); Fallout: New Vegas Ultimate Edition — $10 вместо $20;

— $10 вместо $20; Spore Collection — $15 вместо $30;

— $15 вместо $30; SimCity 3000 Unlimited — $5 вместо $10.

Программа сохранения игр

Игры New Vegas, Spore и SimCity 3000 входят в GOG Preservation Program, запущенную в 2024 году для обеспечения совместимости старых проектов с современной техникой и контроллерами.

По словам Марцина Пачиньского, старшего менеджера по развитию бизнеса GOG, поддержка старых игр оказалась сложнее, чем ожидалось:



