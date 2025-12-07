Журнал TIME представил топ-10 игр 2025 года и поставил Clair Obscur: Expedition 33 студии Sandfall Interactive на первое место, отметив её художественный замысел и значимое влияние на индустрию.
TIME включил в подборку десять проектов, заранее распределив их по значимости для игровой индустрии 2025 года. Лидером стала Clair Obscur: Expedition 33. Издание указало, что игра «подчёркивает важность и влияние искусства на нас». Журналист добавил, что Sandfall Interactive и креативный директор Гийом Брош «оставили большой след в игровой индустрии со своим дебютным проектом», поэтому проект получил первое место.
Вторую строчку списка заняла Death Stranding 2: On the Beach. TIME объяснил выбор тем, что в основе игры лежат «концепции, настолько масштабные, что их невозможно полностью вместить в одну видеоигру».
Третье место отдали Ghost of Yōtei. Экшен Sucker Punch Productions, по оценке редакции, обеспечивает необычный опыт исследования открытого мира, что повлияло на итоговое распределение позиций.
Полный топ-10 по версии TIME:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Split Fiction
- Silent Hill f
- Hollow Knight: Silksong
- Lost Records: Bloom and Rage
- DOOM: The Dark Ages
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Marvel Rivals