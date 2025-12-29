Согласно данным от инсайдеров, компания Tecno может вскоре представить в Индии новый доступный смартфон — модель Spark Go 3 4G. Устройство, как сообщается, будет выпущено на глобальном рынке под названием Tecno Pop 20 4G, а его анонс ожидается уже в январе.

Смартфон получит крупный 6,75-дюймовый экран с разрешением HD+ и возможной поддержкой частоты обновления 120 Гц. В основе устройства будет использоваться процессор Unisoc T7250, а операционной системой станет свежая Android 15. Пользователям предложат на выбор конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенного хранилища.

Фотографические возможности модели остаются скромными: основная камера на 13 Мп дополнена светодиодной вспышкой, а для селфи и видеозвонков предназначена фронтальная камера на 8 Мп. Автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C.

Среди дополнительных функций отмечаются боковой сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт для использования устройства в качестве пульта дистанционного управления, FM-радио и, разумеется, поддержка сетей 4G. Ожидается, что в Индии новинка займёт ценовой сегмент ниже 8000 рупий, что сделает её одним из самых доступных предложений на рынке.