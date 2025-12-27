LG представит домашнего робота под названием CLOiD на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. На фоне растущего интереса к гуманоидной робототехнике компания заранее рассказала о своем новом помощнике для дома, полноценный анонс которого состоится в январе.

По словам LG, CLOiD оснащен двумя подвижными руками с пятью независимо управляемыми пальцами на каждой, что должно позволить ему выполнять различные бытовые задачи. Однако конкретных примеров того, с чем именно робот сможет справляться, компания пока не приводит. Внешний вид устройства также держится в секрете: LG показала лишь несколько крупноплановых изображений рук, пообещав раскрыть дизайн полностью уже на выставке.

В компании отмечают, что CLOiD является частью концепции «Дом без труда — больше времени для жизни». Идея заключается в том, чтобы освободить пользователей от рутинных и отнимающих время домашних обязанностей.

Вычислительная платформа робота размещена в его голове, где также находятся дисплей, динамик, камера и набор датчиков, обеспечивающих взаимодействие с человеком. CLOiD работает на базе фирменной технологии LG под названием «Affectionate Intelligence» — она предполагает дружелюбное, нейтральное общение с пользователем и способность улучшать реакции робота по мере накопления опыта взаимодействия.

Выставка CES нередко становится площадкой для демонстрации концептуальных разработок, которые показывают возможное будущее технологий, но не всегда доходят до массового рынка. Пока неясно, станет ли CLOiD реальным коммерческим продуктом или останется демонстрационным проектом. Тем не менее посетители CES 2026 смогут увидеть робота в действии и ознакомиться с тем, как он справляется с различными жизненными сценариями на стенде LG в выставочном центре Лас-Вегаса.



