Косплей давно вышел за пределы фанатского хобби и стал самостоятельной частью поп-культуры. Сегодня косплееры не только создают сложные костюмы, но и формируют визуальные образы, которые собирают многомиллионную аудиторию в социальных сетях и на крупнейших фестивалях. Такие мероприятия, как San Diego Comic-Con, превратились в глобальные витрины индустрии, где косплей стал неотъемлемой частью события.

Во всём мире есть авторы, которые годами остаются в центре внимания сообщества благодаря качеству работ, узнаваемому стилю и постоянному присутствию на крупных площадках.

Amie Lynn

Amie Lynn занимается косплеем с 2009 года. Первую известность ей принёс образ персонажа из Code Geass. Со временем она перешла к самостоятельному изготовлению костюмов и получила широкое признание после косплея Лайтнинг из Final Fantasy XIII с детально проработанной бронёй. В её работах также присутствуют гендерно-инверсные образы.

Danielle DeNicola

Danielle DeNicola — один из заметных авторов в современном косплей-сообществе. На её Instagram* подписано более 600 тысяч человек. Она регулярно публикует новые образы и активно взаимодействует с аудиторией. Помимо этого, DeNicola ведёт YouTube-канал с авторским видеоконтентом.

Yaya Han

Yaya Han считается одной из самых известных фигур в мировом косплее. За годы работы она собрала сотни тысяч подписчиков, выпустила книгу «Yaya Han’s World of Cosplay: A Guide to Fandom Costume Culture» и стала одним из публичных представителей индустрии. Она также развивает собственные медиа-проекты и образовательные инициативы.





Alodia Gosiengfiao

Alodia Gosiengfiao получила широкую известность ещё в 2003 году. Она работает не только как косплеер, но и как актриса, певица и телеведущая. Gosiengfiao регулярно выступает судьёй на аниме- и гик-фестивалях, сотрудничает с брендами и появляется в печатных и цифровых изданиях.

Ely Cosplay

Ely Cosplay — тайваньская косплеер с более чем десятью годами опыта. Она известна вниманием к деталям и сложной конструкцией костюмов. Её работы отличаются высокой точностью и аккуратной визуальной подачей, что сделало её одной из узнаваемых фигур в азиатском косплей-сообществе.

Jessica Nigri

Jessica Nigri — один из самых популярных косплееров в мире с аудиторией более четырёх миллионов подписчиков в Instagram*. Она активно делится процессом создания образов и регулярно общается с фанатами. Широкую известность ей принёс образ Пикачу в 2009 году. Помимо косплея, Nigri участвовала в съёмках рекламных роликов и музыкальных клипов.

Reika

Reika — японская косплеер, специализирующаяся на мужских персонажах. Она известна образами Levi из Attack on Titan, Rei из Free и Genos из One Punch Man. Высокий уровень макияжа и пластики позволяет ей точно передавать характер и внешность персонажей разных франшиз.

Stella Chu

Stella Chu — косплеер и стример с аудиторией более 430 тысяч подписчиков в Instagram*. Она работает преимущественно с образами из аниме и видеоигр и активно использует стриминговые платформы для общения с аудиторией и демонстрации новых проектов.

Animia

Animia занимается косплеем с 2008 года. Она работает как профессиональный косплеер, путешествует по разным странам и участвует в судействе конкурсов. Её подход к созданию образов отличается оригинальностью и нестандартными визуальными решениями.

Misa Chiang

Misa Chiang — тайваньская косплеер, известная с 2010 года. В её портфолио входят образы из League of Legends, No Game No Life, Shakugan no Shana и других популярных серий. Она получила признание благодаря сочетанию точности исполнения и индивидуального стиля.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.