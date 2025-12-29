Пользователи приложений «Сбербанк Онлайн», ВТБ и Т-Банка сообщили о крупных сбоях в работе сервисов и затруднениях с переводами, оплатой и входом в банковские приложения. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб от клиентов резко выросло днём 29 декабря 2025 года.

29 декабря 2025 года клиенты трёх крупнейших российских банков столкнулись с техническими неполадками в работе мобильных приложений и онлайн-сервисов, заявляют пользователи по всей стране. Наиболее массовые обращения поступают от клиентов ВТБ, Сбера и Т-Банка.

По информации Downdetector, за последние часы десятки тысяч пользователей пожаловались на ошибки при попытках войти в банковские приложения, совершить перевод или оплатить покупки картой. Наиболее серьёзные проблемы отмечаются у клиентов ВТБ.

Сбой затронул жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Самарской области и других регионов. Жалобы поступают также на работу сайтов банков и обработку операций по банковским картам.

В пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК) подтвердили, что на стороне одного из банков произошёл сбой в обработке операций по картам, из-за чего возможны кратковременные трудности с оплатой. По данным НСПК, ситуация не влияет на сохранность средств клиентов.





Представители Сбербанка сообщили, что на их стороне технических проблем не зафиксировано. Комментарии по ситуации от ВТБ и Т-Банка пока не поступали.

Что известно о проблемах