В 2026 году российский авторынок покинули пять моделей китайских кроссоверов. Уход связан с переходом на новые версии, локализацией производства и подготовкой обновлённых модификаций.

  • Geely Atlas временно продаётся только с полным приводом — переднеприводная версия вернётся с менее мощным двигателем
  • Chery Tiggo 4 Pro заменил локализованный Tenet T4
  • BAIC X35 и X7 исчезли из прайс-листов до выхода полноприводных версий в 2027 году
Содержание
1. Geely меняет линейку Atlas
2. Chery заменил импортную модель локализованной
3. BAIC готовит полноприводные версии
4. Bestune обновляет T77

Geely меняет линейку Atlas

Кроссовер Geely Atlas остался без переднеприводной модификации. Сейчас паркетник доступен только с полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 200 лошадиных сил. Передний привод должен вернуться в продажу, но с менее мощной силовой установкой.

Chery заменил импортную модель локализованной

Юбилейная версия Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition снята с производства. Её место, как и позицию стандартного Tiggo 4, занял локализованный кроссовер Tenet T4. Переход на отечественную сборку позволяет бренду сохранить присутствие в сегменте компактных паркетников.

BAIC готовит полноприводные версии

Кроссоверы BAIC X35 и X7 исчезли из официальных прайс-листов на сайте производителя. Бренд анонсировал появление полноприводных модификаций обеих моделей на 2027 год. До этого момента паркетники недоступны для заказа.

Bestune обновляет T77

Снятие с продаж Bestune T77 связано с подготовкой обновлённой версии кроссовера. Производитель запланировал запуск рестайлинговой модели на текущий 2026 год.


