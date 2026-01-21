В 2026 году российский авторынок покинули пять моделей китайских кроссоверов. Уход связан с переходом на новые версии, локализацией производства и подготовкой обновлённых модификаций.

Geely Atlas временно продаётся только с полным приводом — переднеприводная версия вернётся с менее мощным двигателем

Chery Tiggo 4 Pro заменил локализованный Tenet T4

BAIC X35 и X7 исчезли из прайс-листов до выхода полноприводных версий в 2027 году

Geely меняет линейку Atlas

Кроссовер Geely Atlas остался без переднеприводной модификации. Сейчас паркетник доступен только с полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 200 лошадиных сил. Передний привод должен вернуться в продажу, но с менее мощной силовой установкой.

Chery заменил импортную модель локализованной

Юбилейная версия Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition снята с производства. Её место, как и позицию стандартного Tiggo 4, занял локализованный кроссовер Tenet T4. Переход на отечественную сборку позволяет бренду сохранить присутствие в сегменте компактных паркетников.

BAIC готовит полноприводные версии

Кроссоверы BAIC X35 и X7 исчезли из официальных прайс-листов на сайте производителя. Бренд анонсировал появление полноприводных модификаций обеих моделей на 2027 год. До этого момента паркетники недоступны для заказа.

Bestune обновляет T77

Снятие с продаж Bestune T77 связано с подготовкой обновлённой версии кроссовера. Производитель запланировал запуск рестайлинговой модели на текущий 2026 год.



