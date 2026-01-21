Apple объявила о поддержке цифровых водительских прав и удостоверений личности в Wallet ещё на конференции WWDC 2021. С тех пор более десятка американских штатов внедрили эту функцию, и список продолжает расти.

Кентукки официально запустит цифровые права летом 2026 года

Ещё шесть штатов подтвердили участие в программе без конкретных сроков

Apple добавила в iOS 26.1 возможность создавать цифровое ID на базе паспорта для пользователей из любых штатов

Семь штатов с официальным подтверждением

Apple подтвердила, что семь американских штатов работают над внедрением водительских прав в Wallet. Кентукки станет первым из новой волны — запуск запланирован на лето текущего года. Остальные шесть штатов пока не объявили конкретные даты.

В список вошли Миссисипи, Юта, Виргиния, Коннектикут, Оклахома и Арканзас. Для них не установлены сроки, когда жители смогут добавить права в приложение.

Штаты с инициативами на ранних стадиях

По данным Secure Technology Alliance, несколько регионов приняли законодательство или начали изучение вопроса цифровых водительских прав. В этот список попали Оклахома, Миссури, Индиана, Теннесси, Флорида, Южная Каролина, Нью-Джерси, Вашингтон (округ Колумбия), Вермонт и Коннектикт.

Прогресс в каждом штате различается. Где-то речь идёт только о внесении законопроектов, где-то уже ведётся работа над внедрением. Задержки неизбежны, когда Apple договаривается с властями каждого штата отдельно.





Четыре штата — Миссисипи, Северная Каролина, Делавэр и Кентукки — уже запустили собственные платформы цифровых удостоверений, но сейчас работают над совместимостью с Apple Wallet. Остальные штаты, не упомянутые в списках, пока не проявляют активности в этом направлении.

Альтернатива через паспорт

В iOS 26.1 Apple добавила решение для пользователей из штатов без поддержки функции. Теперь любой владелец паспорта может создать цифровое удостоверение личности в Wallet независимо от региона проживания.